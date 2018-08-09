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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أغسطس, 2018 08:03 ص 09 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 08:03

جندي اندونيسي (يمين) ومسؤول يحاولان تهدئة مخاوف المواطنين بعيد وقوع زلزال في تانجونغ في جزيرة لومبوك في 9 آب/اغسطس.

ضربت هزة ارتدادية عنيفة بلغت قوتها 5,9 درجات الخميس جزيرة لومبوك الاندونيسية حيث كانت فرق الانقاذ تنقل المساعدات للمنكوبين من جراء الزلزال المدمر الذي وقع قبل أربعة أيام واسفر عن 164 قتيلا على الاقل.

واعلن الناطق باسم الوكالة الوطنية لادارة الكوارث سوتوبو بورو نوغروعو انه منذ الزلزال القوي الذي بلغت قوته 6,9 درجات الاحد وحدد مركزه في شمال هذه الجزيرة البركانية تم احصاء 355 هزة ارتدادية متفاوتة القوة.

وافادت مراسلة وكالة فرانس برس في المكان ان بعض السكان الذين تم اجلاؤهم بعد زلزال الاحد وكانوا في ملاجىء خرجوا الى الشارع مذعورين فيما سقطت دراجات نارية كانت متوقفة في الشارع ارضا وانهارت جدران مبان قريبة.

وروى شاهد يدعى سري لقسمي لوكالة فرانس برس "كنا عالقين في ازدحام السير اثناء قيامنا بتوزيع المساعدات، وفجأة شعرنا وكأن سيارتنا اهتزت من الخلف. كان الزلزال قويا جدا".

وفرق الانقاذ التي نشرت بعد زلزال الاحد لم تتمكن بعد من الوصول الى بعض مناطق الجزيرة بسبب صعوبات لوجستية.

- ارتفاع الحصيلة-

ارتفعت إلى 164 قتيلاً حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك ونشر الذعر بين السكان والسياح، بعد أسبوع على زلزال أول أوقع 17 قتيلا على الأقل في هذه الجزيرة البركانية التي يرتادها سياح شواطئها الخلابة.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث"قتل 164 شخصًا وأصيب 1400 على الأقل بجروح بالغة وتشرّد 156 ألف شخص".

واضاف لوكالة فرانس برس ان حصيلة الزلزال "ترتفع بشكل كبير" بدون اعطاء توضيحات اضافية على الفور. وكانت وكالة انتارا اوردت الاربعاء ان الحصيلة تصل الى 347 قتيلا لكن سوتوبو رد بالقول انه لم يتم تأكيد هذه الحصيلة.

وتواجه فرق الاغاثة صعوبات في الوصول الى بعض المناطق بسبب الطرقات المتضررة من جراء الزلزال في شمال وشرق لومبوك، قرب الاحياء السياحية.

وقال مدير فريق الصليب الاحمر في لومبوك كريستوفر راسي في بيان "من الواضح ان زلزال الاحد كان مدمرا"، مضيفا "لقد توجهت الاربعاء الى قرى كانت مدمرة بالكامل" في بعض أقسام الجزيرة البالغة مساحتها حوالى 4700 كلم مربع.

وكانت فرق الإغاثة لا تزال ترفع الأنقاض الأربعاء بواسطة جرافات بعد أن تضررت عشرات آلاف المنازل، بحسب السلطات التي أفادت عن نقص في الطواقم الطبية والمواد الأساسية.

وأعلن حاكم إقليم جزر سوندا الغربية الصغرى حيث تقع لومبوك محمد زين المجدي أن "مواردنا البشرية محدودة، يلزمنا مساعدين طبيين في الملاجئ الهشة".

وتابع "آثار الزلزال هائلة بالنسبة إلينا هنا في جزر سوندا الغربية. إنها أول تجربة لنا من هذا النوع".

وانهار مسجدان في شمال لومبوك وتم انتشال ثلاث جثث من تحت الانقاض واحد الناجين في قرية لادينغ لادينغ. ويواصل رجال الانقاذ عملياتهم الخميس.

وقال ناطق باسم الوكالة الوطنية للبحث والانقاذ يوسف لطيف لوكالة فرانس برس ان السلطات الاندونيسية تجمع معلومات لدى السكان بهدف تحديد عدد المصلين الذين كانوا داخل المسجدين عند انهيارهما.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب