هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أكتوبر, 2019 04:03 م

جندي سوري يحمل العلم السوري عند المدخل الغربي لبلدة تل تمر في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا في 14 تشرين الأول/أكتوبر غداة اعلان الإدارة الذاتية الكردية التوصل إلى اتفاق مع دمشق على ضوء الهجوم التركي على مناطق سيطرتها

بعد سنوات من العمل على بناء إدارتهم الذاتية، وجد أكراد سوريا أنفسهم يواجهون مصيرهم لوحدهم بعد تخلي حليفتهم واشنطن عنهم، ما دفعهم للتوجه نحو دمشق وطلب تدخلها لصدّ هجوم تشنّه تركيا ضدهم منذ نحو أسبوع.

مع انتشار قوات النظام السوري على الحدود الشمالية، هل ذهبت أحلام الأكراد بالحكم الذاتي أدراج الرياح؟

- لماذا دعوة النظام للتدخّل ؟

نجح أكراد سوريا إلى حدّ كبير في تحييد أنفسهم عن النزاع السوري عند اندلاعه في العام 2011. وانصرفوا بعد انسحاب قوات النظام تدريجياً من مناطق سيطرتهم بدءاً من العام 2012 إلى بناء مؤسساتهم الخاصة في المناطق التي سيطروا عليها في شمال وشمال شرق سوريا.

وبعد عقود من التهميش من الحكومات السورية المتلاحقة، أعلن الأكراد إقامة إدارة ذاتية تتبع لها هيئات سياسية وتربوية واجتماعية وقوات عسكرية. وأعادوا احياء لغتهم وتقاليدهم وتراثهم.

وتمكنت قوات سوريا الديموقراطية التي يُشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري، من السيطرة على نحو ثلاثين في المئة من مساحة سوريا بعد طردها بدعم أميركي، تنظيم الدولة الإسلامية من مساحات واسعة.

إلا أن تصاعد نفوذ القوات الكردية في سوريا لطالما أثار مخاوف أنقرة التي تنظر الى الأكراد على أنهم "إرهابيون"، وتخشى إقامتهم حكماً ذاتياً على طول حدودها من شأنه أن يحرّك النزعة الانفصالية لدى الأكراد الموجودين على أراضيها.

وحتى وقت قريب، شكّل وجود القوات الأميركية على الحدود الشمالية رادعاً لتركيا. ولوّحت الأخيرة منذ أشهر بشنّ هجوم ضد الوحدات الكردية التي تعتبرها امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضدها على أراضيها منذ عقود.

وبعد يومين من سحب الولايات المتحدة بإيعاز من الرئيس دونالد ترامب قواتها من نقاط حدودية في سوريا، بدأت أنقرة مع فصائل سورية موالية لها هجوما في شمال شرق سوريا. واعتُبرت الخطوة الأميركية بمثابة ضوء أخضر لأنقرة.

وشعر الأكراد بتلقيهم "طعنة" من الأميركيين الذين تخلوا عنهم بعدما نجح الأكراد في دحر تنظيم الدولة الإسلامية من مناطق واسعة. وأعلنت الإدارة الذاتية الأحد إبرام اتفاق مع دمشق نصّ على دخول وانتشار الجيش السوري على طول الحدود السورية التركية بهدف "مؤازرة" قواتها بمواجهة الهجوم التركي.

- ما هي أبرز المخاوف؟

منذ بدء هجومها الأربعاء، تمكّنت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها من السيطرة على شريط حدودي بطول 120 كيلومتراً يمتدّ من مدينة تل أبيض (الرقة) حتى غرب مدينة رأس العين (الحسكة).

وتسبّب الهجوم بمقتل 69 مدنياً في سوريا و128 مقاتلاً من قوات سوريا الديموقراطية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على وقع التقدّم التركي السريع، بات الأكراد مهددين بخسارة مناطق سيطرتهم الغنية بحقول النفط والغاز والسهول الزراعية والمياه.

وأبدت قوات سوريا الديموقراطية خشيتها من أن يقوّض الهجوم التركي الجهود الكبرى التي بذلتها من أجل دحر تنظيم الدولة الإسلامية، خصوصاً مع احتفاظ الأخير بقدرته على تحريك خلايا نائمة.

وشاركتها قوى غربية عدة خوفها من أن يؤدي انصرافها إلى مواجهة الهجوم التركي إلى إنعاش التنظيم ومضاعفة حالة الفوضى القائمة في السجون والمخيمات، حيث تحتفظ بالآلاف من مقاتلي التنظيم وأفراد عائلاتهم. وبينهم عدد كبير من الأجانب تمنّعت بلدانهم عن إعادتهم إلى أراضيها.

وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية أن نحو 800 شخص من أفراد عائلات عناصر التنظيم الأجانب فروا من مخيم عين عيسى للنازحين بعد سقوط قذائف تركية قربه، في رواية شكّكت أنقرة بصحتها متهمة الأكراد بدفعهم إلى الفرار.

- هل طُويت صفحة الحكم الذاتي؟

بدءاً من العام 2015، تمكنت قوات النظام السوري خصوصاً بعد التدخل العسكري الروسي لصالحها، من حسم جبهات عدة لصالحها على حساب التنظيمات الجهادية والفصائل المعارضة في آن معاً. وباتت تسيطر على نحو ستين في المئة من مساحة البلاد.

وخلال السنوات الماضية، ندّدت دمشق مراراً بالإدارة الذاتية التي أعلنها الأكراد وانتقدت بشدّة تحالفهم مع واشنطن. ولطالما كررت عزمها استعادة المناطق التي يسيطرون عليها، ولو بالقوة.

وفشلت محادثات قبل أشهر بين الأكراد ودمشق في التوصل إلى تفاهم حول مصير المناطق، مع اصرار الحكومة على إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل اندلاع النزاع، وتمسّك الأكراد بالحفاظ على مكتسباتهم ومؤسساتهم التي بنوها. وبدا توجههم الأخير نحو دمشق بمثابة تنازل ترددوا في تقديمه سابقاً، وفق مراقبين.

إلأ أن الإدارة الذاتية وفي تعميم وجهته لمؤسساتها الإثنين شددت على أن الاتفاق مع دمشق "عسكري لحماية الحدود"، موعزة إلى إلادارات التابعة لها بأن تتابع عملها كالمعتاد.

ووصف القيادي الكردي ألدار خليل الذي يُعد من أبرز مهندسي الإدارة الذاتية الاتفاق الأحد، بأنه "إجراء طارئ"، مؤكداً أنه "لا يتناول وضع الإدارة الذاتية".

لكن سيكون صعبا أن يواصل الأكراد في سوريا تنفيذ طموحاتهم.

في مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأحد، كتب القائد العام لقوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي "نعرف أنه سيكون علينا تقديم تنازلات مؤلمة مع موسكو وبشار الأسد إذا اخترنا طريق العمل معهم. لكن علينا الاختيار بين التنازلات أو إبادة شعبنا، وبالتأكيد سنختار الحياة لشعبنا".

ويرى الباحث في العلاقات الدولية كريم بيطار أن الأكراد باتوا اليوم "في الزاوية ولم يعد بإمكانهم وضع الشروط، وبالتالي فإن النظام السوري يستفيد لأقصى حد".

ويوضح أن دمشق "تشعر بأنها في موقع قوة، ولن تقدم بالتأكيد على أي تنازلات".

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