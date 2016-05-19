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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مايو, 2016 11:31 ص 19 مايو 2016 - آخر تحديث - 11:31

اكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الخميس تحطم الطائرة المصرية فوق المتوسط بعد اختفائها من شاشات الرادار خلال قيامها برحلة من باريس الى القاهرة، مشيرا الى انه لا يمكن استبعاد اي فرضية.

وقال هولاند في كلمة متلفزة "المعلومات التي جمعناها تؤكد لنا ان هذه الطائرة تحطمت وفقدت"، مؤكدا وجود 66 شخصا على متنها بينهم 15 فرنسيا.

واضاف "علينا التاكد من معرفة كل ملابسات ما حصل. لا يمكن استبعاد او ترجيح اي فرضية".

وتابع "حين نعرف الحقيقة، علينا استخلاص كل العبر سواء كان الامر حادثا او فرضية اخرى تخطر على بال كل شخص، وهي فرضية عمل ارهابي".

واكد الرئيس الفرنسي انه يرغب في وضع كل الامكانات "في تصرف السلطات اليونانية والمصرية لكي نتمكن بالتنسيق معها من ارسال سفن وطائرات" لتحديد مكان الحادث او العثور على حطام.

وعبر عن "التعاطف" و"التضامن" مع عائلات الضحايا، مشيرا الى اتخاذ تدابير تجاههم من خلال "خلية ازمة (...) بدأت عملها على الفور".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب