هولندا أحبطت هجوما الكترونيا روسيا على منظمة حظر الاسلحة الكيميائية
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مسؤولون هولنديون يتحدثون خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر وكالة الاستخبارات العسكرية والامنية الهولندية وكشف فيه عن العملية في 4 تشرين الاول/اكتوبر في لاهاي.(afp_tickers)
أعلنت الحكومة الهولندية الخميس أن أجهزة الاستخبارات الهولندية أحبطت هجوما الكترونيا روسيا كان يستهدف منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في نيسان/ابريل وطردت أربعة عملاء روس من البلاد.
وقالت الحكومة ان الروس أعدوا سيارة محملة بتجهيزات الكترونية في موقف سيارات فندق بالقرب من منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في لاهاي في محاولة لقرصنة نظامها المعلوماتي.
وأوضح وزير الدفاع الهولندي أنك بييلفيلد خلال مؤتمر صحافي أن "الحكومة الهولندية تعتبر ضلوع عملاء الاستخبارات هؤلاء أمرا يثير القلق الشديد".
وأضاف "عادة لا نكشف عن مثل هذا النوع من عمليات مكافحة التجسس".
وقال مسؤولون هولنديون إن هولندا تعرفت على هويات العملاء الروس مشيرة الى ان العملية نفذتها وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية.
وأضافوا أن بريطانيا ساعدت هولندا في هذه العملية.
واشار وزير الدفاع الهولندي الى جهاز كمبيوتر محمول يعود لاحد الروس الاربعة كان مرتبطا بالبرازيل وسويسرا وماليزيا مع أنشطة في ماليزيا لها علاقة بالتحقيق في إسقاط الطائرة التي كانت تقوم بالرحلة ام اتش17 فوق اوكرانيا عام 2014.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب