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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أكتوبر, 2018 10:11 ص 04 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 10:11

مسؤولون هولنديون يتحدثون خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر وكالة الاستخبارات العسكرية والامنية الهولندية وكشف فيه عن العملية في 4 تشرين الاول/اكتوبر في لاهاي. (afp_tickers)