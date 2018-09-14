هولندا ستسحب مقاتلاتها من التحالف ضد الجهاديين نهاية العام الحالي
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مقاتلة من طراز اف 16 اميركية الصنع اثناء مشاركتها في معرض توري ديل مار الجوي في 29 تموز/يوليو 2018(afp_tickers)
أعلنت الحكومة الهولندية الجمعة أنها ستسحب مقاتلاتها من طراز اف-16 التي تشارك في حملات القصف ضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا، بحلول اواخر هذا العام.
وقالت الحكومة الهولندية في بيان "قررت الحكومة عدم تمديد استخدام مقاتلات اف-16 في القتال ضد تنظيم الدولة الاسلامية الى ما بعد 31 كانون الاول/ديسمبر".
وتشارك اربع مقاتلات اف-16 هولندية في قصف التنظيم المتطرف في العراق منذ تشرين الاول/اكتوبر 2014 وتم تمديد العمليات عندما قامت تلك المقاتلات بأولى مهامها في سوريا مطلع 2016.
وصرح رئيس الوزراء مارك روته الجمعة "اقتربت نهاية المعركة العسكرية ضد تنظيم الدولة الاسلامية".
وصرح خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي "في الوقت ذاته تحول تنظيم الدولة الاسلامية في العراق الى منظمة سرية تركز بشكل أساسي على تنفيذ الهجمات (الارهابية)".
واعتبرت الحكومة ان المشاركة الهولندية في العراق ستنتقل من الهجمات ضد تنظيم الدولة الاسلامية إلى تعزيز الامن في العراق "لكي يعود الناس بأمان إلى منازلهم والاستمرار في حياتهم".
وسيتم نشر ما يصل إلى 50 جنديا هولنديا في شمال العراق "للتدريب والحفاظ على أمن المناطق المحررة من تنظيم الدولة الاسلامية".
وسيبقى ثلاثة إلى 12 عنصرا من القوات الخاصة في بغداد لمواصلة تدريب القوات العراقية.
كما سيبقى 20 مدنيا وعسكريا في مهمة بناء القدرات التابعة لحلف شمال الاطلسي في العراق والتي تركز على "تعزيز الأمن في العراق"، بحسب الحكومة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب