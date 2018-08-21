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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أغسطس, 2018 04:53 ص 21 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 04:53

امرأة تحمل طفلا أثناء مرورها أمام منازل منهارة في قرية سوغار في جزيرة لومبوك الاندونيسية التي ضربته الزلازل في 20 آب/اغسطس 2018

هرعت هيئات الإغاثة والمسؤولون الإندونيسيون الثلاثاء لمساعدة الناجين بعد ثالث زلزال مدمر يضرب في أقل من شهر جزيرة لومبوك حيث لقي حوالي 500 شخص مصرعهم وأصبح مئات الآلاف بلا مأوى.

تعرضت الجزيرة الخلابة المجاورة لمنتجع بالي لزلزالين مدمرين في 29 تموز/يوليو و5 آب/أغسطس، ومن ثم الأحد اهتزت الأرض مجدداً جراء سلسلة من الزلازل والهزات الارتدادية التي بلغ أشدها 6,9 درجات.

ولقي ما لا يقل عن 13 شخصاً حتفهم الأحد في لومبوك وجزيرة سومباوا المجاورة ومعظمهم بسبب الحطام المتساقط، وفقاً للهيئة الوطنية للكوارث.

والتقطت طائرة بدون طيار في قرية سوجيان في الجزء الشرقي من لومبوك، صوراً لشوارع مغطاة بالأنقاض وأسقف مدمرة ومسجد منهار.

وتعهدت منظمات الإغاثة تكثيف المساعدات الإنسانية في الجزيرة حيث يعاني السكان المنكوبون في المخيمات المؤقتة التي أقيمت للمشردين.

وقال توم هاولز من منظمة ""سيف ذا تشيلدرن"، انهم يركزون على الأساسيات مثل توفير مستلزمات الإيواء واحتياجات النظافة الشخصية.

وأضاف لوكالة فرانس برس "لقد وفرنا ما يكفي نحو 20 الف شخص خلال الاسبوعين الماضيين".

وقالت هيئة الكوارث في إندونيسيا إنها تسرع جهود إعادة بناء المنازل والمستشفيات والمدارس المدمرة.

ولكن منظمات الإغاثة تخشى من عدم حصول عدد كبير ممن أصبحوا بلا مأوى وعددهم 430 ألف شخص على ما يكفي من الغذاء والمياه النظيفة والمأوى.

وقال هاولز "لقد لحقت أضرار بشبكة توزيع المياه الضعيفة أصلاً لومبوك".

دمر زلزال 5 آب/اغسطس عشرات الالاف من المنازل والمساجد والمتاجر في مختلف أنحاء لومبوك وأوقع 481 قتيلا علما أن قوته بلغت 6,9 درجات.

ولا يزال نحو 150 جريحا يعالجون في كبرى مدن الجزيرة، ماتارام في خيام بعد إخراجهم من مبنى المستشفى المتضرر الذي بات يشكل خطراً مع الزلازل المتكررة.

وتقدر كلفة إعادة اعمار المساكن والطرق المتضررة بحوالي 480 مليون دولار، لكن هيئة الإغاثة قالت ان الكوارث لم تصنف حالة وطنية طارئة في البلد المعرض بصورة متكررة للكوارث الطبيعية، وبالتالي لن تعمد الحكومة الى صرف مبالغ كبيرة للمنطقة المتضررة.

تقع اندونيسيا فوق "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تحتك الصفائح التكتونية باستمرار ويحدث العديد من ثورات العالم البركانية والزلازل.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب