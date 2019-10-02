هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أكتوبر, 2019 12:39 م

سلوى السماوي، زوجة المرشح الرئاسي التونسي المسجون نبيل القروي (الصورة) الذي يواجه تهما بالفساد، تحمل ملصق انتخابه خلال تجمع انتخابي في تونس العاصمة في 13 أيلول/سبتمبر 2019

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الأربعاء ان تاريخ اجراء الدورة الرئاسية الثانية سيكون في 13 تشرين الأول/أكتوبر على أن تنطلق الحملة غدا الخميس.

وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحافي "يوم الأحد 13 تشرين الأول/أكتوبر سيكون موعدا لاجراء الدورة الرئاسية الثانية وتنطلق الحملة بداية من يوم غد الخميس".

ويتنافس في الدورة الثانية كل من المرشح المستقل وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد ورجل الأعمال نبيل القروي الموقوف بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي.

أكد بفون ان الهيئة "بذلت كل ما لديها لضمان مبدأ تكافؤ الفرص (بين المترشحين)... وقد راسلنا وزارة العدل ووكيل الجمهورية والقاضي المتعهد بالملف من أجل تمكين القروي من تقديم تصريحات اعلامية وطالبنا باطلاق سراحه".

وتابع بفون "ليتحمل الجميع مسؤولياته".

رفضت محكمة الاستئناف الثلاثاء طلب الافراج عن القروي ما يعزز المخاوف ازاء مسار الانتخابات في البلاد.

يتهم القضاء القروي في قضايا تبييض أموال والتهرب الضريبي وقد تم توقيفه في 23 آب/أغسطس الفائت.

رفض القضاء كل مطالب الإفراج السابقة. وكان تم الجمعة الفائت إرجاء النظر في الطلب حتى الأربعاء بسبب اضراب للقضاة، ثم تقرر أن يكون الثلاثاء.

طلب حزب القروي "قلب تونس" بتعليق موعد الدورة الثانية، لكن بفون شدد على أن "الهيئة لا تقدم ولا تؤخر" في اشارة الى احترام موعد 90 يوما التي أقرها الدستور.

حل القروي في 15 أيلول/سبتمبر ثانيا في الدورة الرئاسية الاولى بحصوله على 15,6% من الأصوات. وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.

وتصدر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد نتائج الدورة الأولى وحاز 18,4% من الأصوات وكان تمنى اطلاق سراح منافسه قائلا ان "الوضع غير مريح بالنسبة لي أخلاقيا (...) صدقاً كنت أفضل أن يكون طليقاً".

قرر القضاء في تموز/يوليو الفائت تجميد أصول القروي وشقيقه غازي ومنعهما من السفر.

وغازي مرشح الحزب عن دائرة بنزرت (شمال) وليست هناك معلومات عن مكان تواجده منذ توقيف شقيقه.

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