هذا المحتوى تم نشره يوم 03 نوفمبر, 2019 05:30 ص

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية الأحد الموافقة على طلب شركة ارامكو طرح بعض أسهمها للاكتتاب العام، في أول خطوة رسمية قبل بيع جزء من أكبر شركة نفطية في العالم عبر بدء تداولها في السوق المحلية.

ولم تحدّد السوق المالية موعدا لبدء التداول، لكن من المتوقع أن يحصل ذلك منتصف كانون الاول/ديسمبر بعد تحديد "النطاق السعري".

وقال بيان نشر على موقع "تداول" (السوق المالية المحلية) إنّ هيئة السوق المالية قرّرت "الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (ارامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام".

والاكتتاب هو حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحت مسمى "رؤية 2030".

وستكون عملية الاكتتاب على مرحلتين، تبدأ الاولى في سوق الأوراق المالية السعودية "تداول" في كانون الاول/ديسمبر المقبل وبنسبة 2 بالمئة من اسهم الشركة، على أن تكون المرحلة الثانية في العام 2020 في احدى البورصات العالمية وبنسبة 3 بالمئة من الاسهم.

وسيتم طرح النسبة الضئيلة من شركة النفط العملاقة على أساس تقييم للشركة بين 1,5 و 1,7 تريليون دولار، بحسب مصدر قريب من الملف. وفي حال تأكيد هذه الارقام، فإن ذلك يعني أن ولي العهد تراجع عن مطالبته منذ عام 2016 بأن تكون قيمة الشركة تريليوني دولار.

وتقرّر تأجيل الاكتتاب أكثر من مرة لان تقييم الشركة وفقا لحسابات المصرفيين بعد اجتماعات مع مستثمرين محتملين، كانت دون هذا الحد.

وقالت السوق المالية إن "موافقة الهيئة على الطلب تعتبر نافذة لفترة ستة أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة".

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