هيئة المحلفين بشأن قضية مستشار ترامب السابق تستأنف مداولاتها
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بول مانافورت الرئيس السابق لحملة دونالد ترامب لدى وصوله الى قاعة المحكمة في الكسندريا في ولاية فيرجينيا في العشرين من آب/اغسطس 2018(afp_tickers)
بدأت هيئة المحلفين الاثنين يومها الثالث من المداولات في اطار محاكمة المدير السابق لحملة دونالد ترامب الانتخابية بول مانافورت المتهم بإختلاس مالي ومصرفي.
ويعتبر مانافورت أول شخص توجه اليه اتهامات من قبل روبرت مولر، المدعي العام الخاص المكلف التحقيق في حقيقة التورط الروسي في الحملة الانتخابية الرئاسية الاخيرة في الولايات المتحدة.
واختلى اعضاء هيئة المحلفين ال12 (ستة رجال وست نساء) داخل قاعة مغلقة في الساعة 9،30 (13،30 تغ) داخل محكمة الكسندريا قرب واشنطن، للتداول في التهم ال18 الموجهة الى مانافورت.
وبول مانافورت (69 عاما)، المستشار السياسي السابق، متهم بالتهرب الضريبي والاحتيال المصرفي بما يشمل عشرات ملايين الدولارات تقاضاها من أنشطته الاستشارية لدى الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش المدعوم من موسكو.
كما أنه متهم بتزوير معلومات قدمها الى مصارف للحصول على قروض.
وتعود وقائع هذه التهم الى مرحلة سابقة لتسلم مانافورت حملة ترامب الانتخابية عام 2016 وبدء ظهور شكوك حول تواطوء بين فريق ترامب وروسيا لانجاح ترامب.
وكرر ترامب الاثنين تنديده بهذه التحقيقات في تغريدة.
وكتب "أين هو التواطوء؟ قد اخترعوا تهمة لا أساس لها اسمها التواطوء"، ووصف المحققين الذين يعملون تحت امرة روبرت مولر بانهم من "الرعاع الديموقراطيين".
ويكرر ترامب التأكيد بأن مانافورت لم يعمل في حملته الانتخابية سوى لفترة قصيرة.
وكشف القاضي المكلف هذا الملف تي اس ايليس الجمعة انه تلقى تهديدات ووضع تحت حماية الشرطة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب