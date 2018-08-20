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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أغسطس, 2018 04:49 م 20 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 16:49

بول مانافورت الرئيس السابق لحملة دونالد ترامب لدى وصوله الى قاعة المحكمة في الكسندريا في ولاية فيرجينيا في العشرين من آب/اغسطس 2018 (afp_tickers)