هيئة المحلفين تتابع الثلاثاء مداولاتها بشأن قضية المستشار السابق لترامب
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بول مانافورت الرئيس السابق لحملة دونالد ترامب لدى وصوله الى قاعة المحكمة في الكسندريا في ولاية فيرجينيا في العشرين من آب/اغسطس 2018(afp_tickers)
تستأنف هيئة المحلفين الثلاثاء مداولاتها في إطار محاكمة بول مانافورت المدير السابق للحملة الانتخابية لدونالد ترامب، المتهم بإختلاس مالي ومصرفي وأول مسؤول يوجه إليه اتهام في إطار التحقيقات في تدخل روسي في الانتخابات.
وسيستأنف المحلفون ال12 -- ست نساء وستة رجال -- يومهم الرابع من المداولات في محكمة الكسندريا بالقرب من واشنطن، عند الساعة 9،30 (13،30 ت غ)، كما أعلن القاضي توماس سيلبي ايليس.
وكان المحلفون ناقشوا لأكثر من ثماني ساعات في قاعة مغلقة الاثنين لليوم الثالث على التوالي، مصير مانافورت (69 عاما)، المستشار السياسي السابق المتهم بالتهرب الضريبي والاحتيال المصرفي بما يشمل عشرات ملايين الدولارات جاءت من أنشطته الاستشارية لدى الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش المدعوم من موسكو.
كما أنه متهم بتزوير معلومات قدمها الى مصارف للحصول على قروض.
وكشف عن هذه الوقائع خلال التحقيقات التي يجريها المدعي الخاص روبرت مولر حول تواطؤ محتمل بين حملة ترامب وروسيا.
ودان الرئيس الأميركي الاثنين من جديد هذه التحقيقات. وقال في تغريدة على تويتر "أين التواطؤ؟ اخترعوا جنحة لا أساس لها تسمى التواطؤ" ووصف المحققين الذين يعملون تحت امرة روبرت مولر بانهم من "الرعاع الديموقراطيين".
وردا على سؤال عما إذا كان سيعفو عن مانافورت إذا أدين، قال ترامب "أعتقد أن كل محاكمة مانافورت محزنة". وأضاف أن مانافورت "عمل لحسابي لفترة قصيرة جدا. لكن أتعلمون؟ إنه شخص جيد جدا".
وتابع "أعتقد أن ما فعلوه مع بول مانافورت محزن جدا".
وأكد القاضي ايليس الجمعة أنه تلقى تهديدات ووضع تحت حماية الشرطة بسبب هذا الملف.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب