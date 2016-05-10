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هذا المحتوى تم نشره يوم 10 مايو, 2016 05:22 ص 10 مايو 2016 - آخر تحديث - 05:22

المرشح الشعبوي رودريغو دوترتي في دافاو في 9 ايار/مايو 2016 (afp_tickers)