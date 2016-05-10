هيئة لمراقبة الانتخابات: رودريغو دوترتي رئيسا للفيليبين
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المرشح الشعبوي رودريغو دوترتي في دافاو في 9 ايار/مايو 2016(afp_tickers)
فاز المرشح الشعبوي رودريغو دوترتي بالانتخابات الرئاسية التي جرت الاثنين في الفيليبين، بحسب نتائج أعلنتها هيئة لمراقبة العملية الانتخابية استنادا الى فرز 88 في المئة من الاصوات.
وقال "المجلس الرعوي الابرشي للتصويت بمسؤولية" وهو هيئة خاصة بمراقبة الانتخابات تابعة للكنيسة الكاثوليكية وتعتمدها الحكومة لجمع النتائج انه بعد فرز 88% من الاصوات، بلغ الفارق بين دوترتي واقرب منافسيه مار روكساس 5,84 مليون صوت.
واثر هذه النتائج قال دوترتي في تصريح لوكالة فرانس برس "بكل تواضع اقبل هذا التفويض من الشعب".
وتمكن دوترتي، رئيس بلدية مدينة دافاو الكبيرة في الجنوب، من فرض نفسه خلافا لكل التوقعات، مجتذبا الملايين بنبرته الحادة والحلول الجذرية التي طرحها لمعالجة آفتين متفشيتين في المجتمع الفيليبيني، هما الجريمة والفقر.
وبموجب القانون الانتخابي، فان المرشح الذي يتصدر النتائج ينتخب رئيسا حتى لو لم يحصل على الاكثرية المطلقة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب