هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أكتوبر, 2019 02:48 ص

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتحدث للإعلام في البيت الابيض في واشنطن في 1 تشرين الاول/اكتوبر 2019.

أعلن البيت الأبيض السبت أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيدلي بإعلان "مهمّ جدا" صباح الأحد، بينما تتحدث وسائل إعلام أميركية عن عملية عسكرية في سوريا استهدفت زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول عسكري كبير أن الجيش الأميركي استهدف زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في غارة السبت في شمال شرق سوريا.

وقالت الشبكة الأميركية إن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) ساهمت في تحديد موقعه، بدون أن تذكر توضيحات عن موقعه.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفضت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الإدلاء بأي تعليق.

وكان متحدث باسم البيت الأبيض أعلن أن الرئيس ترامب سيدلي بتصريح "مهم جدا" الاحد، من دون ان يعطي مزيدا من التفاصيل. وقال المتحدث في بيان مقتضب إن هذه الكلمة الرئاسية ستُلقى الساعة 09,00 (13,00 ت غ).

وقبل ذلك، كان ترامب كتب في تغريدة على تويتر "حدث للتوّ شيء كبير جدا!"، من دون مزيد من الايضاح.

ويأتي ذلك في وقت افاد موقع نيوزويك بأن ترامب وافق في الأيام الماضية على عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة الاسلامية استهدفت البغدادي.

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