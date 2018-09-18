واشنطن تأمل بأن تؤدّي قمة الكوريتين إلى "خطوة مهمة" نحو نزع السلاح النووي
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية هيذر نويرت خلال مؤتمر صحافي في مقر الوزارة في واشنطن في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2017(afp_tickers)
أعربت الولايات المتحدة الثلاثاء عن أملها في أن تؤدّي القمة المنعقدة في بيونغ يانغ بين الكوريتين إلى "خطوة مهمّة" على طريق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت إن القمّة "تمثّل في نظرنا فرصة تاريخية للزعيم كيم (جونغ-أون) للمضي قدماً في التعهّد الذي قطعه على نفسه أمام الرئيس (دونالد ترامب) في سنغافورة في حزيران/يونيو".
وأضافت "نأمل بأن نرى خطوة مهمّة ويمكن التحقّق منها باتّجاه نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية"، منوّهةً إلى أنّ هذا هو الاجتماع الثالث بين كيم والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب