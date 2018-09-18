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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 سبتمبر, 2018 07:57 م 18 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 19:57

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية هيذر نويرت خلال مؤتمر صحافي في مقر الوزارة في واشنطن في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 (afp_tickers)