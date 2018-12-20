واشنطن تأمل بقمة جديدة بين ترامب وكيم "بعيد رأس السنة" (بومبيو)

هذا المحتوى تم نشره يوم 20 ديسمبر, 2018 03:57 م

اعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الخميس ان الولايات المتحدة تأمل بعقد قمة ثانية بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون "بعيد رأس السنة".

واضاف في مقابلة مع اذاعة محلية في ولايته كنساس "لا نزال نعمل على تنفيذ التزام الرئيس كيم بالتخلي عن السلاح النووي".

وتابع "نواصل عقد لقاءات ونامل بان يلتقي الرئيس ترامب والرئيس كيم مجددا بعيد راس السنة وذلك لاحراز مزيد من التقدم لابعاد هذا التهديد الذي يطاول الولايات المتحدة".

وخلال القمة التاريخية في سنغافورة تعهد كيم نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية في شكل كامل ولكن من دون تفاصيل او برنامج زمني. ومذاك، كلف بومبيو اجراء مفاوضات لتحقيق الهدف الاميركي.

لكن اجتماعا بين وزير الخارجية الاميركي والمفاوض الكوري الشمالي كيم جونغ شول الغته كوريا الشمالية في اللحظة الاخيرة بعدما كان مقررا في بداية تشرين الثاني/نوفمبر في نيويورك.

غير ان ترامب يؤكد ان لا داعي للاستعجال في المفاوضات.

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