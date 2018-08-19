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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 أغسطس, 2018 03:42 م 19 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 15:42

اتهمت ادارة دونالد ترامب نهاية الاسبوع الصين بالتدخل في الانتخابات الاميركية، في وقت يصعد الرئيس دونالد ترامب انتقاداته للتحقيق المستمر حول احتمال تواطؤ فريق حملته الانتخابية في 2016 مع روسيا.

وكتب ترامب السبت على تويتر "جميع هؤلاء الاغبياء الذي يركزون على روسيا ينبغي عليهم ان يبدأوا بالنظر في اتجاه آخر، الصين".

لكن هذه التغريدة مرت مرور الكرام وسط سلسلة تغريدات ندد فيها ترامب ب"الرقابة" التي تمارس على شخصيات محافظة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الا ان شبكة "ايه بي سي" سألت مستشار الامن القومي للبيت الابيض جون بولتون عن الموضوع الاحد فاجاب "يمكنني بالتأكيد ان اقول لكم انه تهديد كاف لامن الولايات المتحدة القومي، تدخل الصين وتدخل ايران وتدخل كوريا الشمالية، يحضنا على اتخاذ تدابير في محاولة لاحتوائه".

واضاف "انها في الواقع خمس دول".

لكن بولتون لم يدل برد واضح حين طلب منه الخوض في تفاصيل تدخل تلك الدول وخصوصا الصين في الانتخابات الاميركية.

وقال "لا استطيع الخوض في (تفاصيل) ما رأيته او لا. ولكن يمكنني القول انه بالنسبة الى الانتخابات التشريعية في 2018، فان هذه الدول الاربع تثير قلقنا اكثر من سواها".

ومنذ بداية الشهر، كثف ترامب هجماته على التحقيق الذي يترأسه المحقق الخاص روبرت مولر حول احتمال تدخل موسكو في الحملة التي اوصلته الى البيت الابيض، حتى انه طلب من وزير العدل انهاء التحقيق.

ووصف هذا الامر الاحد بانه "اسوأ انواع المكارثية"، وهو مصطلح سياسي نسب إلى السناتور جوزيف مكارثي ابان خمسينات القرن الماضي حين كان يتم اتهام أشخاصا بالشيوعية من دون أدلة كافية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب