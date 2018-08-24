واشنطن تتهم بكين بزعزعة العلاقات بين ضفتي مضيق تايوان
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صينيان يتابعان حركة سفن في مضيق تايوان في 22 شباط/فبراير 2000 على شاطىء شونغوو في مقاطعة فوجيان الصينية(afp_tickers)
اتهمت الولايات المتحدة الخميس الصين بزعزعة العلاقات بين جانبي مضيق تايوان بعد قرار السلفادور خلال الاسبوع الجاري قطع العلاقات مع تايوان واقامة علاقات دبلوماسية مع بكين.
وقال البيت الأبيض في بيان إن "الولايات المتحدة ستواصل معارضة عمل الصين على زعزعة استقرار العلاقات بين ضفتي مضيق تايوان والتدخل السياسي في النصف الغربي للكرة الأرضية".
وأضاف أن "القرار لا يؤثر على السلفادور وحدها بل على صحة اقصتاد وأمن منطقة الأميركيتين بأكملها"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستعيد النظر في علاقاتها مع السلفادور نتيجة لذلك.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب