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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أغسطس, 2018 03:16 ص 24 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 03:16

صينيان يتابعان حركة سفن في مضيق تايوان في 22 شباط/فبراير 2000 على شاطىء شونغوو في مقاطعة فوجيان الصينية (afp_tickers)