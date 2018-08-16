واشنطن تتوعد انقرة بمزيد من العقوبات في حال لم يتم الافراج عن القس برانسون
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القس الاميركي اندرو برانسون يصل الى منزله محاطا بعناصر شرطة في ازمير في 25 تموز/يوليو 2018(afp_tickers)
توعد وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوتشين الخميس بان تفرض الولايات المتحدة مزيدا من العقوبات على تركيا اذا لم يتم الافراج سريعا عن القس الاميركي اندرو برانسون.
وقال خلال اجتماع في البيت الابيض في حكومة الرئيس دونالد ترامب وابرز وزرائه حضره الصحافيون "فرضنا عقوبات على عدة وزراء في حكومتهم. ننوي اتخاذ تدابير اضافية اذا لم يفرجوا عنه سريعا".
وقال الرئيس الاميركي ان تركيا لم تكن دولة "صديقة". واضاف "لديهم قس مسيحي مميز انه رجل بريء".
واعتقلت السلطات التركية برانسون المتحدر من كارولاينا الشمالية في تشرين الاول/اكتوبر 2016 بتهمة التجسس وممارسة انشطة "ارهابية" وهو حاليا قيد الاقامة الجبرية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب