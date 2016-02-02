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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 فبراير, 2016 04:12 م 02 فبراير 2016 - آخر تحديث - 16:12

جندي كوري شمالي في محطة لاطلاق الاقمار الاصطناعية في دونغشانغ-ري في 8 نيسان/ابريل 2012 (afp_tickers)