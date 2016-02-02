واشنطن تتوعد بيونغ يانغ بعقوبات "شديدة" في حال اطلقت قمرا صناعيا
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جندي كوري شمالي في محطة لاطلاق الاقمار الاصطناعية في دونغشانغ-ري في 8 نيسان/ابريل 2012(afp_tickers)
توعدت الولايات المتحدة الثلاثاء بان تفرض عقوبات اضافية "شديدة" في اطار الامم المتحدة على كوريا الشمالية في حال اطلقت قمرا صناعيا.
واصدرت كوريا الشمالية الثلاثاء اشعارا رسميا بقرب اطلاقها لصاروخ يحمل قمرا صناعيا في ثاني انتهاك كبير لقرارات مجلس الامن عقب اجرائها تجربة نووية الشهر الماضي.
وقال مساعد وزير الخارجية الاميركي لاسيا داني راسل للصحافيين ان هذا الامر اذا حصل سيكون "حجة اكثر قوة من اجل تحرك مجلس الامن الدولي (...) لفرض (...) عقوبات اضافية شديدة"، واصفا سلوك بيونغ يانغ بانه "يزعزع الاستقرار".
واضاف راسل ان اطلاق الصاروخ سيكون "انتهاكا جديدا صارخا لالتزامات (بيونغ يانغ) بموجب قرار مجلس الامن" الذي يتضمن اصلا رزمة من العقوبات بحق البرامج النووية لكوريا الشمالية وصواريخها البالستية.
واكد ان "كوريا الشمالية تتحدى مجلس الامن الدولي، تتحدى جارتها الصين، تتحدى المجتمع الدولي على حساب السلام والامن الاقليميين".
وزار وزير الخارجية الاميركي جون كيري الصين الاسبوع الفائت محاولا اقناع بكين بممارسة مزيد من الضغط على حليفها الكوري الشمالي.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب