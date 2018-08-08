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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أغسطس, 2018 12:43 ص 09 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 00:43

صورة من الارشيف للجنرال جو فوتيل الذي يترأس القيادة المركزية الاميركية في 27 شباط/فبراير 2018 في واشنطن دي سي

شدّد جنرال أميركي الأربعاء على أنّ الولايات المتحدة عازمة على تأمين الملاحة في مضيق هرمز، بعد مناورات بحرية إيرانية رأت فيها واشنطن تهديدًا.

وفي أوائل آب/أغسطس أجرت إيران عمليات بحرية في الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان.

وأتت تلك التدريبات في وقت تزداد التوترات بين إيران والولايات المتحدة التي انسحبت من اتفاق نووي تاريخي مع الجمهورية الإسلامية وأعادت فرض عقوبات عليها.

وقال الجنرال جوزيف فوتيل قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط لصحافيين إنه "من الواضح جدًا أنهم حاولوا أن يستخدموا تلك المناورات لكي يبعثوا لنا رسالة". وأضاف انّ النظام الإيراني أراد أن يثبت أنّ لديه "قدرات" عسكرية في مضيق هرمز الاستراتيجي.

وأشار إلى أنّ إيران تملك في هذه المنطقة ألغامًا وقوارب متفجرة وصواريخ دفاع ساحلي فضلاً عن رادارات، غير أنه شدد على "أننا يقظون بشكل استثنائي، ونحن نراقب أي تغيير" في المنطقة.

وقال الجنرال الأميركي "إنّ إحدى مهماتنا الرئيسية هي ضمان حرّية الملاحة وحرّية التبادلات التجارية، وسنواصل القيام بذلك في كل أنحاء المنطقة".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد جدّد الشهر الماضي تحذيره من أنّ إيران يمكن أن تُغلق مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يعتبر خط شحن حيويًا لإمدادات النفط العالمية. وقال مخاطبًا نظيره الأميركي دونالد ترامب "لقد ضمنّا دائما أمن هذا المضيق، فلا تلعب بالنار لأنك ستندم".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب