هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أكتوبر, 2019 09:53 م

عائلات كردية تفر من كوباني 16 تشرين الأول/أكتوبر 2019

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين الأربعاء أن الولايات المتحدة مستعدة لتعزيز الضغوط الاقتصادية على أنقرة في حال لم توافق القوات التركية على وقف هجومها في شمال سوريا.

ورفضت تركيا حتى الآن كل الضغوط الدولية لوقف هجومها ضد المقاتلين الأكراد في سوريا.

وقال منوتشين للصحافيين إنّ "عقوبات اضافية ستأتي في حال لم يتم التأسيس لوقف لاطلاق النار".

ومن المقرر أن يتوجه نائب الرئيس الأميركي مايك بينس الأربعاء الى أنقرة، حيث يتوقع أن يطالب ايضا بوقف لاطلاق النار.

لكن في وقت سابق اليوم رفض الرئيس التركي دعوات أميركية لوقف القتال، وفق تقارير لوسائل اعلام محلية.

وأعرب أردوغان ايضا عن "عدم قلقه" من العقوبات الأميركية التي تم الاعلان عنها سابقا ضد بلاده.

وبدأت تركيا الاسبوع الماضي عمليتها العسكرية في شمال سوريا لابعاد المقاتلين الاكراد بعد سحب الولايات المتحدة جنودها من المنطقة.

واعتبر الانسحاب الأميركي بمثابة ضوء أخضر من البيت الأبيض للهجوم التركي.

ومنذ ذلك الحين بعث الرئيس الاميركي دونالد ترامب برسائل متناقضة، فهو تارة يهدد أنقرة وتارة أخرى يعتبر أن الولايات المتحدة غير معنية بالصراع بين تركيا والأكراد.

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