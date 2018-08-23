واشنطن تحض روسيا على "الإفراج الفوري" عن المخرج الأوكراني أوليغ سينتسوف (الخارجية)
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المخرج الأوكراني المسجون في موسكو أوليغ سنتسوف(afp_tickers)
حض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس نظيره الروسي سيرغي لافروف على "الإفراج الفوري" عن المخرج الأوكراني المسجون في موسكو أوليغ سينتسوف الذي ينفذ اضرابا عن الطعام منذ 102 يوما.
وسينتسوف مخرج أفلام وثائقية وناشط معارض للكرملين اعتقل من منزله في القرم في 2014 بعدما ضمت موسكو شبه الجزيرة، وقد أصدرت بحقه محكمة روسية حكما بالسجن لمدة 20 عاما بعد إدانته بالإرهاب.
وفي الرابع عشر من أيار/مايو، بدأ إضرابا عن الطعام مطالبا بإطلاق سراحه وسراح كلّ "السجناء السياسيين" الأوكرانيين في روسيا.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت إن "الوزير أشار الى مخاوف حول صحة سينتسوف وحض روسيا على الإفراج الفوري عنه وكل المعتقلين السياسيين الأوكرانيين".
وطالبات دول وشخصيات عدة من بينهم مخرجون روس بالإفراج عنه.
واتهمت السلطات الروسية سينتسوف بتزعم مجموعة مرتبطة بحركة برافي سكتور (القطاع الأيمن) الأوكرانية القومية المتشددة المتهمة بضرب المنظمات الموالية لروسيا والبنى التحتية في القرم.
ويُعتبر سينتسوف أحد رموز حركة الاحتجاج التي أدت إلى سقوط الرئيس الأوكراني الموالي لموسكو فيكتور يانوكوفيتش.
وأضافت نويرت أن الوزيرين ناقشا أيضا خلال مكالمة هاتفية الوضع في سوريا، بما في ذلك النشاطات العسكرية في محافظة ادلب.
وقالت نويرت إن بومبيو طلب من لافروف "دعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كما وجهود تحميل النظام السوري مسؤولية استخدامه للاسلحة الكيميائية".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب