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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 أغسطس, 2018 09:16 م 19 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 21:16

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (يسار) يصافح الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال مؤتمر صحافي في القصر الجمهوري بكابول في 9 تموز/يوليو 2018 (afp_tickers)