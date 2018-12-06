واشنطن تدعم مشروع إنشاء جيش كوسوفي (السفير الأميركي)

هذا المحتوى تم نشره يوم 06 ديسمبر, 2018 08:11 م

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يضافح رئيس كوسوفو هاشم تاجي في مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

صرح السفير الأميركي في بريشتينا فيليب كوسنيت الخميس أن الولايات المتحدة تدعم مشروع كوسوفو إنشاء جيش خاص بها.

ويفترض أن يصوت برلمان كوسوفو الجمعة المقبل على هذا المشروع خلال جلسة قراءة ثانية للنصوص التي تقضي بتحويل "قوة أمن كوسوفو" التي تم تدريبها بسرعة للعمل في حال حدوث كوارث، إلى جيش نظامي.

ومنذ انتهاء الحرب (1998-1999) بين صربيا وتمرد ألبان كوسوفو، تتولى القوات الدولية التي يقودها حلف شمال الأطلسي بمهمة ضمان أمن كوسوفو.

وصرح الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس أن مشروع كوسوفو إقامة قوة عسكرية خاصة بها يأتي في "وقت غير مناسب" و"بعكس آراء عدد من دول الحلف".

لكن السفير الأميركي في بريشتينا قال للقناة العامة للإذاعة والتلفزيون "ار تي كا" في كوسوفو إن واشنطن تدعم هذه المبادرة.

وأكد أن الولايات المتحدة "تعتبر أن تحويل قوة أمن كوسوفو إلى قوات مسلحة لكوسوفو خطوة إيجابية حيث أنه من الطبيعي أن تمتلك كوسوفو كبلد سيادي ومستقل قدراتها الدفاعية الخاصة".

وأضاف "إنها عملية تستغرق سنوات".

وقالت رئيسة الوزراء الصربية آنا برانابيتس الأربعاء إنها تأمل ألا تحتاج بلادها "لاستخدام جيشها" أبدا، وإن كان ذلك ممكنا في مواجهة رغبة كوسوفو في امتلاك قوة عسكرية خاصة بها.

وأضافت "آمل ألا نضطر لاستخدام جيشنا، لكن في الوقت الحالي، هذا أحد الخيارات المطروحة".

وكان برلمان كوسوفو وافق في قراءة أولى على النصوص التي تقضي بتحويل قوة أمن كوسوفو إلى جيش نظامي.

وتعتبر بلغراد أن هذا المشروع يشكل تهديدا لحوالي 120 ألف صربي بقوا في كوسوفو بعد الحرب.

وترفض صربيا الاعتراف باستقلال كوسوفو التي كانت مقاطعة تابعة لها وانفصلت في 2008 بينما تعترف معظم الدول الأوروبية بها.

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