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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أكتوبر, 2018 05:33 ص 01 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 05:33

معارضو تغيير اسم مقدونيا متجمعون أمام برلمان سكوبيي بعد امتناع ثلثي الناخبين عن التصويت في الاستفتاء على هذه الخطوة في 30 أيلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)