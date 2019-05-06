هذا المحتوى تم نشره يوم 06 مايو, 2019 06:31 م

مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون في 28 كانون الثاني/يناير 2019 في البيت الأبيض بواشنطن

أرسلت الولايات المتحدة حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط في مناورة مصحوبة بتحذير "واضح لا لبس فيه" من البيت الأبيض إلى إيران، ما قد يشكّل تصعيداً خطيراً بعد عام من الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني.

وقال وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان إنّه أمر الأحد بنشر مجموعة لينكولن البحرية الضاربة المكوّنة من حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن وقطعاً بحرية مرافقة لها ومجموعة قاذفات "ردّاً على مؤشّرات حول وجود تهديد جدّي من قبل قوات النظام الإيراني".

وكتب الوزير الأميركي في تغريدة على تويتر "ندعو النظام الإيراني إلى التوقّف عن أيّ استفزاز. نحمّل النظام الايراني مسؤولية أيّ هجوم على القوات الأميركية أو على مصالحنا".

وأتى تصريح الوزير الأميركي غداة إعلان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون الأحد أنّه "ردّاً على عدد من المؤشّرات والتحذيرات المقلقة والتصاعديّة، ستنشر الولايات المتحدة حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن وقوّةً من القاذفات في منطقة القيادة الوسطى الأميركية" في الشرق الأوسط.

وأضاف بولتون أنّ هذا الانتشار يبعث "رسالة واضحة لا لُبس فيها إلى النظام الإيراني: سنردّ بلا هوادة على أي هجوم ضدّ مصالح الولايات المتحدة أو حلفائنا".

وأكّد مستشار الأمن القومي الأميركي أنّ "الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع النظام الإيراني، لكنّنا على استعداد تامّ للردّ على أيّ هجوم، سواء تمّ شنّه بالوكالة أو من جانب الحرس الثوري أو من القوات النظامية الإيرانية"، من دون أن يحدّد طبيعة التهديدات المنسوبة لطهران.

وردّاً على سؤال لأحد الصحافيين، رفض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخوض في التفاصيل، مشدّداً على أن لا علاقة لذلك بتجدد التوتر بين الفصائل المسلحة الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل.

- طهران تندّد -

وسارعت طهران إلى التنديد بالخطوة الأميركية، معتبرة إرسال حاملة طائرات أميركية إلى الشرق الأوسط خبراً قديماً "فقد أهميته"، وفق الوكالة الرسمية الإيرانية.

ونقلت وكالة "ارنا" عن المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي كيوان خسروي قوله إنّه "بعد الرصد الدقیق" من جانب القوات الإيرانية "تبیّن أنّ حاملة الطائرات كانت قد دخلت میاه البحر الابیض المتوسط قبل 21 یوماً".

واعتبر المسؤول الإيراني أنّ الإعلان الأميركي "جاء لأغراض غاشمة عبر توظیف حادث كان قد فقد أهمیته، بهدف اثارة حرب نفسیة". وقال إنّ "بولتون یفتقر إلى الخبرة العسكریة والأمنیة، وتصریحاته جاءت لأغراض استعراضیة".

وبحسب مارك دوبوفيتز المسؤول في "فاونديشن فور ديفنس اوف ديموكراسيز" والذي يدعو لانتهاج سياسة متشدّدة ضد إيران، فإن القرار الأميركي استند إلى "معلومات" جمعتها أجهزة الاستخبارات حول "خطط لشنّ هجمات".

وأضاف أن إيران أعطت "الضوء الأخضر" لإطلاق الصواريخ من غزة على اسرائيل "لتحويل انتباه الولايات المتحدة وإسرائيل عن مشاريع أخرى للحرس الثوري"، مثل هجمات على القوات الأميركية في العراق أو سوريا، على سبيل المثال.

لكنّ مراقبين آخرين أبدوا شكوكا حيال حقيقة التهديدات.

- "انتشار روتيني"-

لكن بربارة سالفن من مركز الابحاث "اتلانتيك كاونسيل" في واشنطن قالت لفرانس برس "لم ألمس اي دليل حقيقي على أي تهديد جديد موثوق ضد القوات الأميركية"، وذلك رغم الحرب الكلامية التي شهدت تصعيدا خلال الاسابيع الاخيرة، وخصوصا منذ قرار واشنطن إدراج الحرس الثوري على قائمتها السوداء "للمنظمات الإرهابية"، وتعزيز عقوباتها لخفض صادرات النفط الإيرانية.

وأضافت "من الواضح أنه انتشار روتيني"، مشيرة الى ان بولتون يحاول قبل كل شيء "تبرير السياسة الصارمة للإدارة ضد إيران حتى مع استمرارها في احترام الاتفاق النووي".

وكان الرئيس دونالد ترامب قرر في الثامن من ايار/مايو 2018 الانسحاب من الاتفاق الدولي لعام 2015 الذي اعتبره متساهلاً للغاية. ومذاك، وخلافا لرغبات حلفائه الأوروبيين الذين ما زالوا متمسكين بهذا الاتفاق، واصل رئيس الولايات المتحدة تعزيز "حملته لممارسة ضغوط قصوى" على النظام الإيراني.

لكن بيان الأحد، رغم الغموض، يجتاز للمرة الأولى خطوة اضافية عبر نقله حملة الضغوط الى المجال العسكري.

وبلغ ذلك درجة تدفع البعض الى التساؤل عما إذا كانت هذه بادرة فردية لمستشار الأمن القومي المعروف بأنه من "صقور" النهج المتشدد ضد إيران. فعلى الورق، هناك العديد من التناقضات بين المستشار والرئيس الجمهوري الذي يكرر القول إنه لم يعد يريد إشراك الجيش الأميركي في نزاعات باهظة الاكلاف.

ومع ذلك، أكد وزير الخارجية مايك بومبيو الذي أدان بدوره "تصعيدا" نسبه إلى "تحركات الإيرانيين"، أن الإدارة كانت تستعد "منذ بعض الوقت" لهذا الانتشار.

يبدو أن هذا التحرك يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الضغوط في الوقت الذي تواجه فيه إدارة ترامب صعوبات لجمع "التحالف العالمي" الضخم الذي تدعو إليه ضد الجمهورية الإسلامية.

كما أن سالفن اعتبرت ذلك "مجرد كلام لكنه يحمل في طياته مخاطر جدية بالتصعيد"، خصوصا في ظل عدم وجود "قناة اتصال" بين واشنطن وطهران.

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