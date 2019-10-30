هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أكتوبر, 2019 04:10 م

نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيسان/ابريل 2019

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه ما زال يأمل في توقيع اتفاق تجاري مع الصين خلال الأسابيع المقبلة بالرغم من إلغاء قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) التي كان من المفترض أن يلتقي خلالها نظيره الصيني شي جينبينغ في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في تشيلي، على ما أعلن البيت الأبيض الأربعاء.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض هوغان غيدلي في بيان "نتطلع إلى إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري التاريخي مع الصين ضمن الإطار الزمني ذاته (المتفق عليه بالأساس) وحين يكون لدينا إعلان، سننقله إليكم".

وأعلن رئيس تشيلي سيباستيان بينييرا الأربعاء أن بلاده تعدل عن تنظيم المؤتمر العالمي حول المناخ في كانون الأول/ديسمبر وقمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في تشرين الثاني/نوفمبر بسبب الاحتجاجات الجارية في البلاد.

وألمح ترامب الإثنين إلى أن توقيع الاتفاق التجاري المرتقب مع بكين قد يتم قبل قمة آبيك المقررة في 16 و17 تشرين الثاني/نوفمبر.

ومن المفترض أن يضع الاتفاق حدا للخلاف التجاري بين البلدين الذي يهدد النمو الاقتصادي العالمي.

وشن ترامب حربا تجارية على الصين في آذار/مارس 2018 بهدف وضع حد لممارساتها التجارية التي يصفها بأنها "غير نزيهة".

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