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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مارس, 2018 01:24 ص 13 مارس 2018 - آخر تحديث - 01:24

صورة مركبة للرئيس الاميركي دونالد ترامب يتحدث في البيت الابيض في 09 شباط/فبراير 2018 والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون خلال مؤتمر حزب العمال الحاكم في 23 كانون الاول/ديسمبر 2017

شددت الولايات المتحدة امام سفراء في مجلس الامن الدولي الاثنين على ضرورة الإبقاء على العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية الى ان يتم احراز "تقدم حقيقي" في المساعي الرامية الى تخلي بيونغ يانغ عن قدراتها العسكرية النووية.

وقال مستشار الامن القومي الاميركي اتش. ار. ماكماستر عقب لقائه في نيويورك سفراء عدد من الدول الاعضاء في مجلس الامن بعيد ايام على اعلان الرئيس دونالد ترامب انه سيعقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون "نحن متفقون جميعا على التفاؤل ازاء هذه الفرصة" .

غير ان المسؤول الاميركي استدرك قائلا "لكننا مصممون على مواصلة الحملة الرامية الى ممارسة اكبر قدر من الضغط الى ان نرى افعالا مطابقة للاقوال وتقدما حقيقيا باتجاه نزع القدرات النووية" لكوريا الشمالية.

وشهدت الازمة بين بيونغ يانغ وواشنطن انفراجا منذ اعلنت واشنطن الخميس ان ترامب وكيم سيعقدان قمة بحلول نهاية ايار/مايو لمناقشة الازمة النووية في شبه الجزيرة الكورية. وتوقع الرئيس الاميركي السبت "نجاحاً هائلا" للمحادثات، مشيرا الى ان كوريا الشمالية ترغب في "السلام".

وقال دبلوماسي في الامم المتحدة ان ماكماستر شدد على مسامع السفراء المعتمدين في المنظمة الدولية على اهمية القرارات الثلاثة التي اصدرها مجلس الامن الدولي وفرض بموجبها عقوبات مشددة اكثر فأكثر على بيونغ يانغ، معتبرا ان هذه القرارات أدت دورا حاسما في دفع النظام الكوري الشمالية الى طاولة الحوار.

كما التقى مستشار الامن القومي الاميركي الامين العام للامم المتحد انطونيو غوتيريش، منوها في تصريح امام الصحافيين بما أظهره مجلس الامن من "وحدة وعزيمة اوصلتانا الى النقطة التي يمكننا فيها السعي الى حل دبلوماسي لنزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية".

من جهته قال السفير الهولندي لدى الامم المتحدة كاريل فان أوستروم الذي يرأس لجنة العقوبات الاممية ضد كوريا الشمالية انه "يجب الاستمرار في تطبيق العقوبات كما هي".

وكان مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية قال الاثنين إن هناك "إمكانية لتحقيق تقدم سريع" بعد الإعلان المفاجئ عن القمة المرتقبة بين ترامب وكيم.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب