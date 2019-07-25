هذا المحتوى تم نشره يوم 25 يوليو, 2019 08:50 م

دورية للشرطة المصرية في أحد شوارع العريش شمال سيناء في 26 تموز/يوليو 2018

زوّدت الولايات المتحدة الأميركية الجيش المصري بأكثر من 900 عربة مدرعة مقاومة للألغام "لمحاربة الإرهاب وبناء القدرات القتالية"، حسب بيان للسفارة الأميركية في القاهرة الخميس.

وقال البيان الذي نشرته السفارة على فيسبوك "تزود الولايات المتحدة القوات المسلحة المصرية بـ 930 سيارة أميركية من طراز إم آر إيه بي (محمية من الكمائن المقاومة للألغام)".

وأوضح البيان المقتضب أنه "سيتم استخدام هذه المركبات لمحاربة الإرهاب وبناء القدرات القتالية. بالإضافة إلى ذلك، فهي جزء من مجموعة واسعة من مبادرات التعاون العسكري بين البلدين".

وتندرج هذه الهبة في إطار برنامج المساعدات العسكرية الأميركية لمصر والذي استؤنف في آذار/مارس 2015 بقيمة 1,3 مليار دولار سنويا.

وكانت المساعدة العسكرية الأميركية لمصر علّقت جزئيا في 2013 من قبل ادارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، ردا على قمع مؤيدي الرئيس الاسلامي الراحل محمد مرسي.

وتأتي هذه المساعدات في ظل مواجهات بين قوات الأمن المصرية ومجموعات جهادية متطرفة تنشط في محافظة شمال سيناء حيث معقل الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية والذي يُطلق على نفسه اسم "ولاية سيناء".

ويُعلن الجيش المصري باستمرار مقتل عناصر يُشتبه بأنهم جهاديون. وقُتل نحو 650 جهادياً و50 عسكرياً مصرياً منذ شباط/فبراير 2018، بحسب أرقام رسمية.

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