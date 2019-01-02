واشنطن تسعى للوصول إلى الأميركي المحتجز في روسيا (بومبيو)

هذا المحتوى تم نشره يوم 02 يناير, 2019 02:38 م

وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو يتحدث للصحافيين في وزارة الخارجية في واشنطن في 13 كانون الأول/ديسمبر 2018

قال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الأربعاء إن الولايات المتحدة تتوقع إمكانية السماح لموظفي القنصلية الأميركية بزيارة عضو المارينز السابق المحتجز في روسيا بشبهة التجسس لمعرفة المزيد عن التهم الموجهة له.

وصرح للصحافيين أثناء زيارة الى البرازيل حيث شارك في تنصيب رئيس البلاد الجديد "إذا كان الاحتجاز ليس مبرراً، سنطالب بعودته الفورية".

وأعلن جهاز الأمن الروسي "اف اس بي" الاثنين أنه احتجز المواطن الأميركي وقال إنه "كان يقوم بعمل تجسسي".

وحُددت هوية الرجل بأنه بول ويلان (48 عاما) وهو عنصر مارينز سابق يعمل حاليا مديرا للأمن العالمي في شركة "بورغوارنر" الأميركية لقطع السيارات.

وقالت عائلته إنه كان يزور موسكو لحضور حفل زفاف ونفت عنه تهم التجسس.

وذكر بومبيو في برازيليا "نأمل أن نتمكن خلال الساعات المقبلة من الحصول على تصريح لموظفي القنصلية الأميركية بزيارته والحصول على فرصة لمعرفة المزيد من التفاصيل".

وأضاف "لقد أوضحنا للروس توقعاتنا بأننا نريد أن نعرف المزيد حول الاتهامات وفهم التهم الموجهة له".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك