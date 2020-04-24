هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أبريل, 2020 03:23 ص

أعلن الجيش الأميركي الخميس أنّه وضع قواته المتمركزة في جيبوتي في حالة طوارئ صحيّة بسبب فيروس كورونا المستجدّ الذي يتفشّى بقوة في هذه الدولة الصغيرة الواقعة في القرن الأفريقي.

وقال قائد القوات الأميركية في جيبوتي الجنرال مايكل توريللو في بيان إنّ إعلان "حالة الطوارئ" الصحيّة "إجراء احرازي" يتيح مزيداً من الصلاحيات لمكافحة الوباء.

وأضاف أنّ "مكافحة كوفيد-19 هي الأولوية الأولى"، من دون أن يوضح ما إذا تم تسجيل أي إصابة في صفوف العسكريين أو المدنيين العاملين في المنشأتين الأميركيتين في هذا البلد.

وجيبوتي التي يقلّ عدد سكانها عن مليون نسمة سجّلت خلال أسبوع واحد أكثر من 400 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ ليبلغ إجمالي عدد المصابين بالوباء في هذا البلد الصغير 986 شخصاً، توفي منهم اثنان.

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