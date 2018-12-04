هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 04 ديسمبر, 2018 05:34 م 04 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 17:34

السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي في مقر الامم المتحدة في صورة تعود الى السادس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2018

طالبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الثلاثاء مجلس الأمن ب"إدانة جماعية" للتجربة الإيرانية الأخيرة لصاروخ باليستي، تعتبره واشنطن "خرقا" لالتزامات طهران.

وجاء كلام هايلي في بيان وزع قبيل بدء جلسة مغلقة بهذا الخصوص لمجلس الأمن.

وأشادت المندوبة الأميركية بموقف بريطانيا وفرنسا اللتين طالبتا بعقد هذه الجلسة لمجلس الأمن.

وقالت هايلي في بيانها "في حال كان مجلس الأمن جديا في مسعاه ليفرض على إيران الالتزام بتعهداتها وتطبيق قراراتنا، عندها يتوجب علينا في أقل تقدير أن نكون قادرين على إدانة جماعية لهذه التجربة الصاروخية الاستفزازية".

وتابعت هايلي أن هذه التجربة الأخيرة "كانت خطيرة ومقلقة رغم كونها لم تكن مفاجئة. فقد سبق وأن حذرت الولايات المتحدة العالم مرارا من المساعي المتعمدة لإيران لزعزعة استقرار الشرق الاوسط وتحدي المعايير الدولية".

وختمت أن "المجتمع الدولي لا يمكن أن يبقى مكتوف اليدين كلما تجاهلت إيران بشكل فاضح قرارات مجلس الأمن".

ولم تؤكد كما لم تنف إيران إجراء هذه التجربة لصاروخ متوسط المدى قادر على نقل شحنة تقليدية أو نووية.

وفي بيان، اتهمت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة الولايات المتحدة بخلق ارتباك حول صياغة القرار وشددت على أن أنشطتها المتعلقة بالصواريخ كانت قانونية.

وأضافت البعثة الإيرانية إن "اعتبار برنامج الصواريخ البالستية الإيراني لا يتفق مع القرار 2231 أو كتهديد إقليمي هو سياسة خادعة وعدائية للولايات المتحدة".

ودعت واشنطن الإثنين الأوروبيين الى فرض عقوبات على البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية ونددت بالتجربة الأخيرة.

وعقب الاجتماع، قال السفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر إن هناك "قلقا واسعا" في المجلس حول تجربة الصواريخ، وجدد دعوة فرنسا لإيران لوقف جميع الأنشطة المتعلقة ببرنامجها الصاروخي.

من جهتها، شددت السفيرة البريطانية كارين بيرس على أن أنواع الصواريخ التي أطلقت في الأول من كانون الأول/ديسمبر "تتخطى الاحتياجات الدفاعية المشروعة" وتؤكد سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة.

وقالت "إذا أردت أن تثبت للمجتمع الدولي أنك دولة مسؤولة وأنك مهتم حقا بالسلام والأمن الإقليميين، فلن تكون هذه أنواع الصواريخ التي ستطلقها في التجارب".

وقد انتهى الاجتماع دون بيان مشترك أو أي خطة لإجراءات المتابعة، ولكن من المقرر أن يقيّم مجلس الامن مدى تطبيق القرار في 19 كانون الاول/ديسمبر.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب