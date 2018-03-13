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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مارس, 2018 06:12 م 13 مارس 2018 - آخر تحديث - 18:12

تيلرسون يقرا بيانا بعد الاعلان عن اقالته من منصبه في 13 اذار/مارس 2018

اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء ان على روسيا تقديم اجوبة "لا لبس فيها" في مسألة تسميم جاسوس روسي وابنته، وذلك اثر اتصال هاتفي بين ترامب ورئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي.

وجاء في بيان صادر عن البيت الابيض ان "الزعيمين يعتبران انه لا بد ان تكون هناك عواقب ازاء الذين يستخدمون هذه الاسلحة المشينة، في خرق فاضح للاعراف الدولية".

وكان سيرغي سكريبال (66 عاما) وابنته يوليا (33 عاما) تعرضا للتسميم في جنوب شرق انكلترا بواسطة غاز اعصاب.

واضاف البيان ان "الرئيس ترامب يوافق رئيسة الحكومة ماي الرأي ان على حكومة روسيا الاتحادية تقديم اجوبة لا لبس فيها حول كيفية التمكن من استخدام هذا السلاح الكيميائي في المملكة المتحدة، مع العلم انه تم تطويره في روسيا".

وكانت لندن اعطت موسكو مهلة حتى منتصف ليلة الثلاثاء لترد على الاتهامات الموجهة اليها بشأن تسميم الجاسوس السابق، كما هددتها باتخاذ اجراءات عقابية في حال ثبت تورطها بهذه الحادثة.

وتؤكد موسكو انها "بريئة" و"مستعدة للتعاون" لكشف ملابسات الحادثة وطلبت الحصول على عينة من المادة الكيميائية التي استخدمت.

وتابع بيان البيت الابيض "لقد اعلن الرئيس ترامب ان الولايات المتحدة متضامنة مع اقرب حليف لها ومستعدة لمساعدة المملكة المتحدة في تحقيقاتها" في حال طلبت لندن ذلك.

من جهته شدد وزير الخارجية الاميركي المقال ريكس تيلرسون على ان بلاده يجب ان ترد على "التصرف المقلق" لروسيا.

واضاف تيلرسون "لا يزال يتعين القيام بالكثير للرد على الاعمال التي قامت بها الحكومة الروسية (...) ان المضي قدما في المسار الحالي سيؤدي الى مزيد من العزلة لروسيا، وهو امر ليس في صالح احد".

جكا/ج ب /اع

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب