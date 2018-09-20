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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 سبتمبر, 2018 05:32 م 20 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 17:32

طائرات سوخوي 34 روسيا هلال مناورات فوستوك قرب الحدود الصينية والمنغولية في سيبريا في 13 أيلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)