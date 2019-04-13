هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أبريل, 2019 06:34 م

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن، في 11 نيسان/أبريل 2019

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين السبت أنّ الولايات المتّحدة ودولاً أخرى، بينها فرنسا، تسعى لإنشاء صندوق مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار سيكون متاحاً للسلطات المقبلة في فنزويلا بهدف إنعاش التجارة في البلد الغارق في أزمة اقتصادية خانقة.

وقال منوتشين خلال مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي "نعمل على محاولة إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار سيكون متاحاً للحكومة الجديدة من أجل إنعاش التجارة".

وأوضح الوزير الأميركي أنّ المبادرة ولدت خلال اجتماع عقده الخميس مع ممثلي 19 دولة أخرى، على هامش الاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي في واشنطن.

ومن بين الدول التي شاركت في الاجتماع فرنسا وألمانيا واليابان وكندا وإيطاليا وعدد من دول أميركا اللاتينية مثل البرازيل والمكسيك وتشيلي والأرجنتين.

وقال منوتشين "كلّما شاركت في اجتماع مماثل، لا يسعني أن أصدّق كم يزداد الوضع سوءاً بالنسبة للفنزويليين".

وخلافاً للولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى فقد شاركت في اجتماع الخميس دول لم تعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، مثل إيطاليا والمكسيك.

وخلال الاجتماعات الربيعية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، قالت هاتان المؤسّستان إنهما على استعداد لمساعدة فنزويلا التي تواجه "أزمة إنسانية" حقيقية، على حدّ تعبير رئيس البنك الدولي الجديد ديفيد مالباس، لكنّهما لا تستطيعان تنفيذ هذا الوعد فوراً في ظلّ غياب اعتراف بشرعية رئيس هذا البلد.

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