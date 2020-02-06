هذا المحتوى تم نشره يوم 06 فبراير, 2020 01:41 ص

جيمس جيفري مبعوث وزارة الخارجية الأميركية في سوريا يتحدث امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2019

عرضت الولايات المتحدة الأربعاء تقديم المساعدة لتركيا وأثارت من جهة ثانية تهديدات بفرض عقوبات في محاولة منها لدفع النظام السوري وحليفته روسيا إلى إنهاء الهجوم في محافظة إدلب.

وقال الموفد الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري إنه "قلق جدا جدا" إزاء "النزاع الخطير للغاية" في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا. وقال لصحافيين "نحن ندرس فرض عقوبات جديدة"، من دون أن يحدد الجهات التي ستكون مستهدفة لكنه لمح إلى انها قد تكون في سوريا.

وبحسب جيفري فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتمتع، بموجب مرسوم رئاسي اعتُمد العام الماضي، بسلطة فرض عقوبات على "الأشخاص الذين لا يدعمون العملية السياسية، وبخاصة وقف إطلاق النار". وقال جيفري "لذلك نحن ننظر في ما يمكننا القيام به حيال ذلك. ونحن نسأل الأتراك كيف يمكننا مساعدتهم".

وأعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء تأييدها لتركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي، في ردها على القصف المدفعي السوري لمواقع تركية في شمال غرب سوريا.

ووصف وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو القصف السوري لمواقع تركية في محافظة ادلب بأنه "تصعيد خطير" وقال إن المسؤولين الأميركيين "يدعمون في شكل تام اعمال الدفاع عن النفس المبررة" التي قامت بها تركيا ردا على القصف.

ودخلت قوات السوري النظام الأربعاء مدينة سراقب ذات الموقع الاستراتيجي في شمال غرب سوريا، بعد ساعات من امهال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان دمشق حتى نهاية الشهر الحالي لسحب قواتها من محيط نقاط مراقبة أقامتها أنقرة في المنطقة التي شهدت مواجهات غير مسبوقة بين الطرفين أججت التوتر مع موسكو.

ويخشى أن يؤدي التصعيد بين أنقرة ودمشق بعد تبادل لإطلاق النار خلف أكثر من 20 قتيلاً الإثنين إلى تدهور أكبر للوضع المضطرب في محافظة إدلب التي تتعرض لتصعيد عسكري دفع نصف مليون مدني إلى النزوح في الشهرين الماضيين.

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