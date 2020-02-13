هذا المحتوى تم نشره يوم 13 فبراير, 2020 06:53 م

وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر يصافح وزير الدفاع الأفغاني أسد الله خالد قبل اجتماع في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، 13 شباط/فبراير 2020.

أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر الخميس أن بلاده توصلت خلال المفاوضات الجارية مع حركة طالبان إلى هدنة موقتة تمتد أسبوعا في أفغانستان.

وجاء الإعلان خلال اجتماع لوزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني أعلن الأربعاء أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلمه بحدوث "تطورات هامة" في المفاوضات مع طالبان. وأكد بومبيو ذلك أمام صحافيين رافقوه على متن الطائرة التي أقلته إلى مؤتمر ميونخ للأمن.

وقال اسبر خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع إنّ "الولايات المتحدة وطالبان ناقشتا مقترحا لخفض العنف لمدة أسبوع". كما اعتبر أن حواراته مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي "بناءة".

وأضاف اسبر "لقد قلنا دائما إن أفضل حلّ في أفغانستان، إن لم يكن الوحيد، هو الحلّ السياسي. حققنا تقدما على هذا المستوى، وسنقدم قريبا معلومات اضافية حول الموضوع، آمل ذلك".

وتابع وزير الدفاع الاميركي "نعتقد بأنّ سبعة أيام جيدة حاليا، لكن على كل حال ستكون مقاربتنا لهذا المسار مرتكزة على شروط، أكرر، شروط".

وأشار إلى أنّه "كلما تقدمنا، ستكون هناك عملية تقييم مستمرة"، مكررا "في حال تقدمنا".

من جهته، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ "نساند جهود الولايات المتحدة في المفاوضات مع طالبان".

لكنه حذر من أنّه "يجب على طالبان أن تظهر رغبة وقدرة فعلية على خفض العنف".

وانخرطت واشنطن والمتمردون في مفاوضات منهكة تتواصل منذ أكثر من عام، جرى خلالها البحث في وضع حد للحرب التي صارت الأطول في تاريخ حروب الولايات المتحدة.

ونقلت جريدة نيويزرك تايمز عن مسؤولين أفغان وأميركيين أن الرئيس دونالد ترامب أعطى موافقته المشروطة لعقد اتفاق مع طالبان لبدء سحب القوات الأميركية.

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