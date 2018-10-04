واشنطن تعمل على تشكيل ائتلاف تجاري ضد الصين (مستشار)
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رصيف "داندوك" في مرفأ بالتيمور بولاية ماريلاند الأميركية في 21 أيلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
اعلن مستشار اقتصادي للبيت الابيض الخميس أن الولايات المتحدة تنسق مع قوى اقتصادية أخرى للتصدي للممارسات التجارية غير المنصفة من جانب الصين.
وأوضح المستشار لاري كودلو أمام منتدى واشنطن الاقتصادي أن الرئيس دونالد ترامب يمكن ان يلتقي أيضا نظيره الصيني شي جينبينغ خلال الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين المقرر في الارجنتين نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال "نتجه الى ما يمكن ان أسميه ائتلاف ارادة مشتركة للتصدي للصين في المجال التجاري. نتحدث مجددا مع الاتحاد الاوروبي. نتحدث مجددا مع اليابان".
وعلى هامش الجمعية العامة للامم المتحدة، أعلنت الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الاوروبي في 25 ايلول/سبتمبر السعي الى تشكيل جبهة مشتركة ضد الممارسات التجارية "غير المنصفة" في العالم، في اشارة ضمنية الى الصين.
وفرضت ادارة ترامب رسوما جمركية اضافية على 250 مليار دولار من الواردات الصينية لتعويض ما تعتبره سرقة للملكية الفكرية. وتندد خصوصا بالانتقال القسري لتكنولوجيا الشركات الاجنبية وخصوصا الاميركية مقابل دخول السوق الصينية.
وعما اذا كان اللقاء المحتمل بين ترامب وشي تمهيدا لاستئناف المحادثات المتوقفة منذ أشهر مع بكين، اوضح كودلو ان هذا اللقاء بين الرئيسين خلال قمة العشرين "لم يتأكد بعد" مضيفا "اقول فقط اننا نفكر فيه".
واورد "نحن مستعدون (للتفاوض) في اي وقت اذا ارادوا اجراء محادثات جدية".
واجرت بكين وواشنطن مفاوضات في الربيع الفائت أفضت الى تسوية تلتزم بموجبها الصين تقليص العجز التجاري مع الولايات المتحدة عبر فتح اسواقها في شكل اكبر امام السلع الاميركية.
لكن الهدنة التجارية لم تستمر وتحولت حربا تجارية مع تبادل البلدين فرض رسوم جمركية على مئات مليارات الدولارات من السلع.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب