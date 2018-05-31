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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مايو, 2018 01:19 م 31 مايو 2018 - آخر تحديث - 13:19

صورة التقطت داخل مصنع للفولاذ في دانكيرك بشمال فرنسا في 15 اذار/مارس 2018

نفذت الولايات المتحدة تهديدها في الحرب التجارية التي تخوضها مع شركائها واعلنت الخميس انها ستبدأ الجمعة تطبيق رسوم جمركية كبيرة على الصلب والالمنيوم المستورد من الاتحاد الاوروبي وكندا والمكسيك.

وفور الاعلان الذي صدر على لسان وزير التجارة الاميركي ويلبور روس اكد الاتحاد الاوروبي انه سيتم الاعلان "في الساعات القادمة" عن "اجراءات مضادة".

-"مخاطر تصعيد"-

وقالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الخميس في بيان "ترفض الحكومة الألمانية (هذه الضرائب). نعتقد أنها غير قانونية" وأن قرار فرضها "يحمل في طياته مخاطر حدوث تصعيد سيلحق اضرارا بالجميع في النهاية".

وتابعت ان "قرار الرئيس الاميركي (دونالد ترامب) بعدم منح استثناء دائم سيخضع لتحليلات مفصلة في الاتحاد الاوروبي" الذي يستعد "للرد بتدابير مضادة مناسبة".

وشددت ميركل على ان برلين "ستواصل حملتها من أجل التجارة الحرة وفتح الاسواق" و "النهج المتعدد الاطراف".

وبهذا الاعلان قررت واشنطن عدم تمديد الاعفاء الموقت الممنوح للاتحاد الاوروبي حتى منتصف ليل الخميس وستطبق بدخول الجمعة رسوما بنسبة 25 بالمئة على الصلب و10 بالمئة على الالمنيوم.

كما رفع الاعفاء الموقت ايضا عن كندا والمكسيك وهما شريكان للولايات المتحدة في اتفاق التبادل الحر في اميركا الشمالية الذي تتعثر المفاوضات بشأنه منذ عشرة اشهر.

وقال روس الذي كان يتحدث خلال مؤتمر عبر الهاتف من باريس حيث يشارك في اجتماع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ان الولايات المتحدة لا تريد منح دول الاتحاد الاوروبي ال 28 "اعفاء دائما وغير مشروط من الرسوم".

واضاف "لقد اجرينا محادثات مع المفوضية الاوروبية ومع اننا احرزنا تقدما فانهم لم يمضوا الى الحد الذي يبرر تمديد الاعفاء الموقت او منح اعفاء دائم".

وقلل الوزير الاميركي من مخاطر رد فعل دول الاتحاد الاوروبي قائلا ان الواردات من الاتحاد الاوروبي "لا تمثل الشيء الكثير" ازاء العجز التجاري الاميركي. واضاف ان هناك "امكانية للتباحث" مع هذا التكتل.

لكنه قال "بما اننا لا نعرف ما هو رد فعلهم على فكرة مواصلة المفاوضات" رغم فرض الرسوم الجمركية "فانه من المبكر معرفة مواضيع هذه المفاوضات".

ومن المؤكد ان القرار الاميركي سيكون في قلب مباحثات وزراء مالية مجموعة السبع التي تبدا الخميس في كندا.

-"ليست مبارزة رعاة بقر"-

ويطالب الاوروبيون بإعفاء دائم من هذه الرسوم كشرط للمفاوضات. وشددوا، وفي طليعتهم فرنسا، على انه لا يمكنهم التفاوض مع مسدس في الراس.

وبعيد اعلان واشنطن الذي كان متوقعا في الايام الاخيرة حتى وان كان بعض الاوروبيين ياملون في فرض حصص تصدير بدلا من رسوم جمركية، قال رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر "الاتحاد الاوروبي لا يمكنه الا ان يرد بالمثل (..) ما يمكنهم القيام به يمكننا تماما ان نفعل مثله".

وكان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير حذر قبل الاعلان الاميركي من ان الاتحاد الاوروبي سيتخذ "كافة الاجراءات الضرورية" اذا فرضت واشنطن الرسوم الجمركية.

واعتبر الوزير الفرنسي اثر لقاء بباريس مع وزير روس ان مثل تلك الاجراءات الاميركية "ستكون غير مبررة وخطرة".

واضاف متهكما ان "التجارة العالمية ليست مبارزة بين رعاة بقر" مشيرا الى افلام الغرب الاميركي.

وتابع "الامر ليس ان يهاجم كل منا الاخر لنرى من سيبقى واقفا في النهاية".

وبشأن كندا والمكسيك اشار الوزير الاميركي الى ان المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر في اميركا الشمالية "اخذ وقتا اكثر مما كان مؤملا".

واضاف "لم يعد هناك اي موعد محدد لانتهاء المفاوضات وبالتالي، تمت اضافة (البلدان) الى لائحة الدول التي ستدفع رسوما".

واشار الى ان كوريا الجنوبية فاوضت على حصة من الصلب في حين ان الارجنتين واستراليا والبرازيل اتخذت اجراءات "للحد من حجم ما يرسلونه (من الصلب والالمنيوم) الى الولايات المتحدة بدلا من (فرض) رسوم جمركية".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب