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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مايو, 2018 07:57 م 18 مايو 2018 - آخر تحديث - 19:57

الرجل الثاني في فنزويلا ديوسدادو كابيو في كراكاس في 27 شباط/فبراير 2018 (afp_tickers)