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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2018 05:58 م 15 مارس 2018 - آخر تحديث - 17:58

اعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس فرض عقوبات على أبرز أجهزة الاستخبارات الروسية و19 شخصا تتهمهم بمحاولة التأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2016 والضلوع في هجومين معلوماتيين منفصلين.

ويأتي الإعلان عن العقوبات بعد تأخر أثار غضبا في الكونغرس الاميركي وطرح تساؤلات حول مدى استعداد ترامب لمواجهة موسكو.

وتستهدف العقوبات خمسة كيانات بينها جهاز الامن الفدرالي، ابرز اجهزة الاستخبارات الروسية، وجهاز الاستخبارات العسكرية، اضافة الى شخصيات وجّه الاتهام لها المحقق الخاص الأميركي روبرت مولر الذي يحقق في تدخل روسي في الانتخابات.

وفُرضت عقوبات أيضا على افراد لدورهم في الهجوم الالكتروني "بيتيا" وبسبب المحاولة "المستمرة" لقرصنة نظام توزيع الطاقة الأميركي.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الابيض "سنكون متشددين ازاء روسيا حتى تُغيّر سلوكها. سيتعين عليهم تقرير ما اذا كانوا يريدون أن يكونوا لاعبين جيدين أو سيئين" في اشارة منها الى الروس.

ويأتي فرض هذه العقوبات رغم نفي ترامب المتكرر أن تكون روسيا حاولت التأثير على نتيجة الانتخابات لصالحه، خشية أن يؤدي ذلك إلى التشكيك بفوزه على هيلاري كلينتون.

وندد الرئيس ايضا بمزاعم أكثر فداحة بأن حملته تواطأت مع الكرملين، موضوع التحقيق المستمر الذي يجريه مولر.

وتعليقا على العقوبات، قالت آيمي كلوبوشار السناتورة الديموقراطية البارزة "اخيرا، استغرق الامر 14 شهرا". وتابعت "الان علينا حماية انتخاباتنا المرتقبة".

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إن القرار يظهر بأن "الادارة تواجه وتتصدى لانشطة معلوماتية روسية مؤذية تشمل محاولتها التدخل في الانتخابات الاميركية وعمليات قرصنة معلوماتية مدمرة وتدخلات تستهدف بنى تحتية حساسة".

واضاف "إن هذه العقوبات المحددة الأهداف هي جزء من مساع أكبر للتصدي للهجمات الشائنة الصادرة من روسيا".

- رد موسكو -

من جهتها، قالت موسكو إنها تستعد للرد.

وقال نائب وزير الخارجية سيرغي ريبياكوف لوكالة انترفاكس "إننا ننظر في الامر بكل هدوء. بدأنا إعداد تدابير الرد".

واضاف ان القرار الأميركي هدفه التزامن مع الانتخابات الرئاسية التي تجري في روسيا الأحد.

والعديد من الكيانات الرئيسية والشخصيات المستهدفة بالعقوبات -- جهازي الاستخبارات ومدير "مصنع التصيد" يفغيني بريغوجين -- تم تجميد اصولهم ومنعوا من السفر إما من جانب إدارة الرئيس السابق باراك اوباما، أو بما يتصل بأعمال روسيا في أوكرانيا.

لكنّ قرار فرض العقوبات يزيد الضغوط على موسكو التي تواجه تدابير عقابية منفصلة على خلفية محاولة مفترضة لقتل جاسوس مزدوج في بريطانيا بغاز أعصاب في غرب لندن.

ودانت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الهجوم على الجاسوس الروسي السابق وابنته، وقالت إن مسؤولية روسيا هي "التفسير الوحيد المعقول".

وقال ترامب الخميس "يبدو" أن روسيا تقف وراء الهجوم.

وأكد الرئيس الاميركي "تحدثتُ إلى رئيسة الوزراء (البريطانية) ونواصل النقاش" مضيفا "إنه وضع محزن جدا. حتمًا يبدو ان الروس يقفون وراءه. ما كان يجب أن يحدث هذا أبدا، ونحن نأخذ الموضوع بجدية".

ونفت موسكو تورطها قائلة إنّ الحكومة البريطانية تسعى الى "تحويل الانتباه" عن مفاوضات صعبة مع الاتحاد الاوروبي في شأن بريكست.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب