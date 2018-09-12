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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 سبتمبر, 2018 07:10 م 12 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 19:10

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مقر وزارة الخارجية في واشنطن في 21 آب/اغسطس 2018 (afp_tickers)