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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 سبتمبر, 2018 02:08 م 25 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:08

نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس في تجمع في كراكاس في 23 كانون الثاني/يناير 2018 (afp_tickers)