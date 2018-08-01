واشنطن تفرض عقوبات على وزيرين تركيين على خلفية قضية القس المعتقل
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
القس الاميركي اندرو برانسون في صورة تعود الى الخامس والعشرين من تموز/يوليو بعد اطلاق سراحه في تركيا لكنه بقي قيد الاقامة الجبرية(afp_tickers)
اعلنت الولايات المتحدة الاربعاء فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل التركيين سليمان سويلو وعبد الحميد غول المتهمين بأداء دور رئيسي في توقيف واعتقال القس الاميركي اندرو برانسون الذي تتهمه انقرة بممارسة انشطة "ارهابية" والتجسس.
وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض ساره ساندرز "نعتقد انه كان ضحية معاملة ظالمة وغير مبررة من جانب الحكومة التركية".
في موازاة ذلك، اعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الذي يتوجه الى آسيا انه سيلتقي نظيره التركي مولود تشاوس اوغلو في سنغافورة هذا الاسبوع.
وتتهم السلطات التركية برانسون بممارسة انشطة "ارهابية" والتجسس ووضعته الاربعاء الفائت قيد الاقامة الجبرية بعد اعتقاله لعام ونصف عام.
وفي بيان منفصل، اوضحت وزارة الخزانة الاميركية انه تمت مصادرة ممتلكات واصول الوزيرين التركيين. ومنعت ادارة دونالد ترامب ايضا اي مواطن اميركي من القيام باعمال معهما.
وعلق وزير الخزانة ستيفن منوتشين ان "الاعتقال الظالم للقس برانسون وملاحقته من جانب السلطات التركية مرفوضان بكل بساطة".
وبررت وزارة الخزانة عقوباتها بأن الرجلين كانا يقودان منظمات حكومة تركية مسؤولة عن انتهاكات لحقوق الانسان.
وتضفي هذه القضية مزيدا من التوتر على العلاقات الصعبة اصلا بين واشنطن وانقرة على خلفية النزاع السوري وايضا بسبب وجود الداعية فتح الله غولن في الولايات المتحدة والذي يتهمه الرئيس رجب طيب اردوغان بتدبير محاولة الانقلاب عليه في صيف 2016.
ولم يساهم وضع القس برانسون في الاقامة الجبرية في احتواء التوتر مع تهديد الرئيس ترامب ونائبه مايك بنس بفرض "عقوبات شديدة" على تركيا اذا لم يتم الافراج عن القس.
وفي وقت سابق الاربعاء، أكد اردوغان ان تركيا لن تتراجع امام تهديدات الولايات المتحدة المرتبطة بمحاكمة القس الاميركي، واتهم واشنطن بانها ذات "ذهنية تبشيرية وصهيونية".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب