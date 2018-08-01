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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أغسطس, 2018 05:38 م 01 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 17:38

القس الاميركي اندرو برانسون في صورة تعود الى الخامس والعشرين من تموز/يوليو بعد اطلاق سراحه في تركيا لكنه بقي قيد الاقامة الجبرية (afp_tickers)