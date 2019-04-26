هذا المحتوى تم نشره يوم 26 أبريل, 2019 03:03 م

وزير خارجية فنزويلا خورخي أرييسا يتحدث خلال مؤتمر صحافي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في 26 نيسان/ابريل 2019

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة في بيان فرض عقوبات مالية على وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرييسا، لأنه عنصر في "نظام غير شرعي" في إشارة الى نظام الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في البيان "ستواصل وزارة الخزانة استهداف الفاسدين الذين يدعمون مادورو، وبينهم الذين يتسلمون مسؤوليات في المجالين الدبلوماسي والقضائي لحساب هذا النظام غير الشرعي".

كما فرضت عقوبات مماثلة أيضا على قاضية رفيعة في نظام مادورو تدعى كارول بادييا.

وأشارت الوزارة إلى أنّ هؤلاء الموظفين "ينقلون ويخبؤون إيرادات الفساد عبر محاولتهم استغلال النظام المالي الأميركي وسوق العقارات".

وأكدت أنّ "كل الأصول والمصالح العائدة لهؤلاء الأفراد، في الولايات المتحدة أو التي يديرها رعايا أميركيون، جمّدت".

وسارع وزير الخارجية الى الرد عبر تويتر رابطا هذه العقوبات بكلمته في اليوم السابق امام الأمم المتحدة للتنديد بـ"الحصار الإجرامي" الاميركي على فنزويلا.

وكتب في تغريدة "إدارة ترامب ترد علينا بشكل يائس، فالحقيقة تجرح".

واصبح أرييسا وزيراً لخارجية فنزويلا في آب/اغسطس 2017 بعدما توّلى عدة حقائب وزارية.

وقال منوتشين إنّ "الولايات المتحدة لن تبقى مكتوفة الايدي وتنظر إلى نظام مادورو غير الشرعي وهو يحرم الشعب الفنزويلي من ثرواته، ومن إنسانيته، ومن حقه بالديموقراطية".

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