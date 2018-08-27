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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أغسطس, 2018 09:31 ص 27 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 09:31

كان بطلاً ورجل دولة أثبت وجوده في واشنطن. لكن بالنسبة لكثيرين في عالم السياسية الأميركية الآخذ بالجنوح نحو الصدام، سيترك جون ماكين فراغاً بسبب ميزة أكثر بساطة، هي مجرد اللياقة.

وفي وقت أشاد أميركيون وغيرهم بالسناتور الجمهوري الذي توفي السبت عن عمر 81 عاما إثر إصابته بالسرطان، ذكر البعض بحادثة وقعت في 2008 مع ناخبة، عكست التمسك الذي عرف عنه بخطاب العدالة والتحضر.

فعندما كان ماكين يواجه الرئيس السابق باراك أوباما في حملة الانتخابات الرئاسية، قالت امرأة بشعر أشيب ترتدي قيمصا أحمر اللون يحمل صورة ماكين للسناتور خلال اجتماع إنه لا يمكنها الوثوق بأوباما لأنه "عربي".

رد ماكين مصححا لها بتهذيب إنما بحزم فقال "كلا سيدتي"، ووصف أوباما بأنه "رب أسرة محترم ومواطن شاءت الظروف ألا أتفق معه على قضايا جوهرية".

وانتشر التسجيل المصور على الإنترنت حيث بدا بمثابة تذكير في عالم السياسة اليوم الذي تهيمن عليه المواجهات الضارية، بأنه بإمكان الخصوم الاختلاف بشراسة في السياسة مع المحافظة على اللباقة والزمالة وحتى الود.

وقال جيف فليك، وهو يشغل مثل ماكين مقعد سناتور عن ولاية أريزونا، بغصة عبر شبكة "سي إن إن" "صوت الحضارة هذا الداعي إلى وضع البلاد قبل الحزب، هذه هي الأمور التي علمها على مدى سنوات وخاصة في السنة الأخيرة" قبل وفاته.

وأعرب أحد المعلقين عبر "تويتر" عن ذلك بالقول إن "وفاة ماكين تبدو وكأنها نهاية حقبة في السياسة الأميركية لم تكن مثالية أبدا لكنها كانت أكثر استقرارا وتحضراً ".

- صراعات وإهانات -

ولا يعد تراجع اللياقة مع انتشار الصراعات السياسية التي لا تنتهي والإهانات العلنية، أمراً جديداً.

ولا يمكن تحميل الرئيس الحالي دونالد ترامب وحده المسؤولية عن ذلك رغم أنه يتباهى على ما يظهر بإطلاق أوصاف مسيئة على خصومه السياسيين.

وعرف حتى عن ماكين نفسه انتقاده خصومه بحدة أو إطلاقه النكات اللاذعة في بعض الأحيان. وبدا فظاً في بعض المناسبات حيث قال مرّة لأحد الصحافيين "هذا سؤال غبي" قبل أن يأخذ وقته في تقديم رد متكامل ومدروس.

وفي هذا السياق، يشير مدير مركز السياسات في جامعة فيرجينيا لاري ساباتو إلى أن "مزاج (ماكين) كان بحجم البركان"، لكن "تحصل في كلّ مرة تقريبا على اعتذار مع فرصة لقضاء وقت جيد معه".

وأضاف أنه بينما كان يصوت في معظم الأحيان مع باقي الجمهوريين إلا أنه "لم يتردد لحظة في العمل مع الديموقراطيين".

وتابع أن "جزءا كبيرا من التحضر يكمن في القدرة على الاعتراف بالخطأ (...) وماكين لم يتوان يوماً عن القيام بذلك".

وأقر ماكين في مذكراته التي نشرت مؤخرا تحت عنوان "الموجة التي لا تهدأ" بأنه "اختلف أحيانا بشدة مع" جميع الرؤساء الستة الذين عمل معهم.

لكنه أضاف أنه إذا فقد الأميركيون التواضع "فسنمزق مجتمعنا".

ويؤثر الخطاب السياسي الحالي الذي تزداد حدته على المشهد السياسي الأميركي.

وكشف استطلاع أجرته شبكة "سي بي إس نيوز" العام الماضي أن 68 بالمئة من الناخبين يعتبرون أن "نبرة ومستوى تحضر النقاش السياسي الأميركي" في تدهور مقارنة بسبعة بالمئة فقط رأوا تحسنا.

وتعد النتيجة غير مألوفة نظرا لاتفاق أشخاص من مختلف الأطياف السياسية على ذات الإجابة.

- جمود سياسي -

وإن لم يكن غياب اللياقة، مع الجمود السياسي الذي يغذيه، بجديد، يقول محللون إن الأشخاص الذين يعتاشون من الاستفزاز عبر القنوات التلفزوينية والإذاعات والانترنت فاقموا الوضع.

واستهدف ماكين هذه المجموعة في تموز/يوليو 2017 عندما حث زملاءه في خطاب كان له وقع شديد ألقاه من مجلس الشيوخ على "التوقف عن الاستماع إلى الأشخاص الثرثارين على الإذاعة والتلفزوين والانترنت. فليذهبوا إلى الجحيم!"

وكان ترامب أكثر من اختبر حدود تحضر ماكين.

وقال الرئيس الأميركي في إحدى المرات إن ماكين يعتبر بطل حرب فقط "لأنه أُسر"، مضيفا "أنا أُفضل الأشخاص الذين لم يتعرضوا إلى الأسر".

وقلل ترامب لاحقا من أهمية تعرض ماكين إلى كسور في عظامه وإلى الطعن بعدما أُسقطت مقاتلته الحربية التابعة للبحرية الأميركية فوق فيتنام.

وتجاهل ماكين الإهانة لكنه أشار إلى أن على ترامب الاعتذار إلى عائلات الجنود الأميركيين الذين قتلوا أو تعرضوا إلى الأسر بينما علق على استفادة الرئيس عندما كان شاباً أيام حرب فيتنام من تأجيلات متتالية أعفته من الخدمة في الجيش بسبب "نتوء عظمي" في كاحله.

لكن استياء السناتور الراحل من ترامب تجلى بشكل تام على خلفية القمة التي جمعت الرئيس الأميركي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي في تموز/يوليو.

- "شاركوا" -

وقال السناتور في بيان إن "الضرر الذي أحدثه ترامب بسذاجته وغروره ومساواته الزائفة (بين موسكو والأجهزة الأميركية) وتعاطفه مع حكام متسلطين أمر يصعب تقديره".

وحتى ترتيبات جنازة ماكين أعادت إلى الأذهان الخلافات العميقة بين الرجلين.

وبينما كان ماكين يكافح سرطان دماغ مدمر قتله في النهاية، طلب من خصمين سياسيين سابقين هما جورج بوش الابن وباراك أوباما إن كان بإمكانهما إلقاء كلمتي تأبين في جنازته.

وذكرت تقارير أنه طلب بوضوح أن لا يدعى ترامب إلى الجنازة.

ونشر ترامب تعزية عبر "تويتر" السبت مقتضبة بشكل لافت.

لكن ماكين أكد في مذكراته أن الذنب في عدم التحضر يتخطى حدود واشنطن.

وقال إن الأمر يعود للناخبين في اختيار أشخاص يتسمون بالنزاهة.

وكتب "إذا كنتم تريدون أن تكون السياسة أكثر تحضراً وإذا كنتم تريدون أن تخف حدة النقاش في الكونغرس وأن يتم إنجاز المزيد، فشاركوا (في الانتخابات). التمثيل (...) مهم".

ببك/لين/دص

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