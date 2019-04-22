هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أبريل, 2019 07:17 م

وعدت الولايات المتحدة الاثنين بتقديم مكافآت جديدة يمكن ان تصل الى عشرة ملايين دولار لمن يقدم معلومات يمكن ان "تعرقل" عمل الشبكات المالية لحزب الله اللبناني في العالم.

وقالت وزارة الخارجية الاميركية إنها تتقصى أي معلومات حول مصادر تمويل حزب الله المدرج على لائحة الارهاب الاميركية والمتحالف مع ايران.

كما أوضحت أيضا أنها تسعى لكشف "الآليات الأساسية التي يعتمدها الحزب لتسهيل حركة امواله"، ولمعرفة "أبرز المانحين له" و"المؤسسات المالية" التي تساهم في حركة أمواله.

وجاء أيضا في بيان الخارجية الاميركية أن "مداخيل حزب الله تصل الى نحو مليار دولار سنويا تتأمن عبر الدعم المالي المباشر الذي تقدمه ايران، والمبادلات والاستثمارات الدولية، وعبر شبكة من المانحين ونشاطات تبييض أموال".

ومن بين الممولين المفترضين لحزب الله الذين تريد واشنطن معلومات عنهم، أوردت وزارة الخارجية اسماء أدهم طباجة ومحمد ابراهيم بزي وعلي يوسف شرارة، والثلاثة حاليا على اللائحة السوداء الأميركية "للارهابيين الدوليين".

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