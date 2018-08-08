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هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أغسطس, 2018 07:25 م 08 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 19:25

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية هيذر ناورت خلال مؤتمر صحافي في مقر الوزارة في واشنطن في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 (afp_tickers)