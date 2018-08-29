محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أغسطس, 2018 11:20 م 29 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 23:20

زعيم كوريا الشمالية يزور مصنعا للأدوات الطبية في ميويانغسان 21 آب/أغسطس 2018 (afp_tickers)