واشنطن تقول ان "لاشيء يبرر" جرائم الحرب في اليمن
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هيذر نويرت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية(afp_tickers)
قالت واشنطن انها تأخذ "على محمل الجد" تقريرا أمميا أشار الى "جرائم حرب" محتملة ارتكبت في اليمن من كافة أطراف النزاع وضمنها المملكة السعودية حليفة الولايات المتحدة.
وقالت هيذر نويرت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية "اطلعنا على تقرير مجلس حقوق الانسان. ان الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي التي أشار اليها هذا التقرير تقلق بشكل عميق الحكومة الاميركية".
وأضافت "نعتقد ان لاشيء يمكن ان يبرر مثل هذه الجرائم اذا كانت حدثت فعلا" داعية أطراف النزاع الى "اتخاذ الاجراءات الضرورية للتوقي من مثل هذه الانتهاكات".
لكن المتحدثة لم تستخلص شيئا يتعلق بالدعم الاميركي للتحالف الذي تقوده السعودية والذي يتدخل عسكريا في اليمن ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من ايران العدو اللدود لواشنطن في المنطقة.
واكتفت المتحدثة بتأكيد أن السعودية "حليفة استراتيجية" للولايات المتحدة مذكرة بأن التحالف الذي تقوده الرياض وافق على فتح تحقيق في 10 آب/اغسطس غداة مقتل 40 طفلا على الاقل في غارة جوية نسبت اليه.
وكان وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس دافع بقوة الثلاثاء عن التحالف مع اقراره بان "كل خطأ مأساوي".
وأضاف بأن الدعم الاميركي "ليس غير مشروط" وان "عليهم بذل ما بوسعهم انسانيا لتفادي اية خسارة لنفس بشرية بريئة ودعم عملية السلام التي ترعاها الامم المتحدة".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب