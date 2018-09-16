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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 سبتمبر, 2018 09:40 م 16 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 21:40

العلم الفلسطيني مرفوعاً على مبنى البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن في 18 كانون الثاني/يناير 2011 (afp_tickers)